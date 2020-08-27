高雄巿議會議長曾麗燕獲頒議長當選證書 20:152020/08/27 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿議會議長曾麗燕獲頒議長當選證書。（高雄巿議會提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會議長曾麗燕獲頒議長當選證書。（高雄巿議會提供／曹明正高雄傳真） 高雄巿議會議長曾麗燕獲頒議長當選證書。（高雄巿議會提供／曹明正高雄傳真） 高雄巿議會議長曾麗燕獲頒議長當選證書。（高雄巿議會提供／曹明正高雄傳真） 高雄巿議會7月底補選議長，內政部次長陳宗彥27日南下高雄頒發當選證書給新科議長曾麗燕，曾麗燕接下證書後表示，無論是擔任議員或議長，她都將一本初衷，勠力為市民及議會打拼。 曾麗燕說，議長責任重大，除要反映民意，更要捍衛市民福祉與權益，並擔負監督市政的責任；她同時關切新冠肺炎疫情及肯定中央防疫作為。 同時擔任中央流行疫情指中心副指揮官的陳宗彥指出，高雄是疫情邊境管理的重要據點，估計今年11月將有大批遠洋漁船返回高雄漁港，漁工及船員的防疫，屆時中央與地方會合作把關。 (中時 ) #曾麗燕 #高雄市議會議長 #內政部次長陳宗彥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶藝Fun券商機 高雄金馬賓館當代美術館推藝文觀光 10:582020/08/27 生活 審議花博決算報告藍、綠議員要求究責 審計處：考量研辦中 18:312020/08/27 生活 因應連續豪雨 高雄輕軌應變再升級 16:482020/08/27 生活 高雄19處淹水 急設應變中心 04:102020/08/27 地方新聞 鍾東錦接任國民黨苗栗縣黨部主委 藍營士氣大振 16:422020/08/27 政治 判決大逆轉 法院認定沒「裝盲詐保」前國手陳敬鎧哭了 16:412020/08/27 社會 高雄保險黃牛勾結中醫診所 詐保近千萬 17:172020/08/27 社會 高雄地政局將標地 岡山87期重劃區千坪土地最受矚目 16:052020/08/27 財經 王子女友鄧麗欣低胸睡衣搶鏡 素顏彈琴曬成果 11:472020/08/27 星光 嫁來台50年不曾回娘家 眾人幫印尼阿嬤過鑽石婚 14:312020/08/27 社會 政治熱門新聞 韓國瑜不在高雄就變了？一張淹水圖韓粉全驚呆 高市府回應了 - 政治 大雨成災處處慘況 韓粉哭了：現在才知沒韓國瑜高雄失去甚麼 - 政治 影》高雄淹大水 60秒震撼影片曝光 在地人喊5字 - 政治 高雄暴雨淹水 韓國瑜清淤有用嗎？王淺秋給答案 - 政治 最新民調出爐！蔡英文滿意度狂跌 他用七成支持率力壓群雄 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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