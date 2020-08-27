高雄巿議會議長曾麗燕獲頒議長當選證書。（高雄巿議會提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿議會議長曾麗燕獲頒議長當選證書。（高雄巿議會提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿議會議長曾麗燕獲頒議長當選證書。（高雄巿議會提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿議會7月底補選議長，內政部次長陳宗彥27日南下高雄頒發當選證書給新科議長曾麗燕，曾麗燕接下證書後表示，無論是擔任議員或議長，她都將一本初衷，勠力為市民及議會打拼。

曾麗燕說，議長責任重大，除要反映民意，更要捍衛市民福祉與權益，並擔負監督市政的責任；她同時關切新冠肺炎疫情及肯定中央防疫作為。

同時擔任中央流行疫情指中心副指揮官的陳宗彥指出，高雄是疫情邊境管理的重要據點，估計今年11月將有大批遠洋漁船返回高雄漁港，漁工及船員的防疫，屆時中央與地方會合作把關。

(中時 )