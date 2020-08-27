《親愛的，熱愛的》由知名小說改編成電視劇，曾登上微博熱搜冠軍，官方抖音播放量突破3.5億佳績、主話題閱讀量突破360億，將於28日在八大第1台首播。女主角楊紫擔綱演出角色「佟年」，與李現飾演的男主角「韓商言」，兩人「童顏CP」感在戲劇圈掀起一陣甜蜜風暴。楊紫戲裡勇敢追愛，表示會接這部戲是因為晚上睡前看原著小說時，都是笑著睡的，「拍這部戲的點很單純，就是覺得很甜，很喜歡！」

《親愛的，熱愛的》故事描述學霸蘿莉佟年追求電競男神的愛情故事。劇情安排楊紫初次遇到李現，就對他一見鍾情，儘管男方態度高冷，仍澆不息她滿滿愛火，想方設法認識對方。楊紫透露，拍攝當天從早到晚，當下其實很愛睏「但男女主角初次見面重要場次，一定要撐住」。劇組加了很多設計，如女主角在戲裡幻想和男主角的相識互動，李現自爆：「幻想中要包括覺得對方好可愛，結果演那場戲時就不小心一直笑場。」

楊紫、李現因戲人氣爆棚，李現的粉絲數更是狂飆暴漲，享受到成名滋味，李現參加訪談節目時，爆料老爸曾經傳訊息問他「有時間簽名嗎？」「方便收件嗎？」，爸爸還會將洗好的照片寄給李現，請兒子收工後幫忙簽名，此舉讓李現自己都覺得有趣。《親愛的，熱愛的》28日起每週一至五晚間10點到12點八大第1台（27頻道）播出。

(中時 )