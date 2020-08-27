活動中也不乏增進親子互動的「泥江飛船」。（月眉休閒農業發展協會提供／黃婉婷桃園傳真）

除插秧、趕鴨，農事體驗還能有什麼變化？桃園市大溪區月眉休閒農業發展協會27日舉辦「瘋狂農村運動派對」開幕記者會，為30日的活動暖場。期待透過田間趣味競賽，讓都市孩子親踩農地來場「泥巴大戰」，不少孩子玩到欲罷不能，直呼「下次還要再來！」

隨著物質條件與科技環境的提升，人與土地間的連結越離越遠，早期農村兒童丟泥巴的樂趣，已成為都市孩子體驗不到的光景。從事教育工作近30年、同時身兼活動策展人的陳玟伶說，本次活動特地增添競賽意味，讓過往沉迷3C產品的孩子，有機會感受土地給予的多元刺激。

在今日的「泥巴大戰」搶先體驗中，數名孩童頭戴全罩式安全帽、手拿盾牌，在休耕地中捏泥球進攻，只要打到計分板就能得分，孩子們玩得不亦樂乎，大喊「下次還要再來！」，家長在遊戲進行時雖然面露擔心，卻也被孩子的笑容融化。

本次「瘋狂農村運動派對」時間為30日上午9點半至12點，民眾可開車前往大溪月眉停車場，內容除農村亂打秀音樂表演、驚奇魔術秀等活動點綴外。重頭戲田間趣味競賽，更有專為孩子設計的「泥巴大戰」、「混漁撈鴨」，還有增進親子互動的「泥江飛船」，雖然200個參賽名額已秒殺，但賽後仍開放1小時供民眾暢玩，不怕專程前來卻沒玩到。

(中時 )