劉張姓老阿嬤外表卻像是80歲，讓高員直呼要好好向老婦討教保養皮膚和長壽的秘訣。（警方提供／陳世宗台中傳真）

中市最高齡人瑞劉張阿嬤迷失街頭，所幸警方協助順利返家；市長盧秀燕去年還專程去拜訪她。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

盧秀燕市長握起阿嬤的手，閒聊日常生活起居。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

「全台最美的人瑞在台中」。台中市警局第四分局日前獲報，有位老阿嬤出現在黎明路與干城街口，表情一臉茫然疑似走失；警方獲報後到場關心，確認老婦健康狀況無虞後，隨即將她帶回所內安置，詢問對方基本資料，阿嬤竟回答自己是民國前7年出生，員警還以為是在玩笑話，經查警政系統發現，對方真的是清光緒31年出生的國寶級人瑞。

生性開朗的警員高慈青和阿嬤手牽手，從馬路那邊，緩緩的走過來，就像「祖孫兩人」日常的散步日常；陽光灑滿大地，將兩人影子拖得長長的，兩人邊走路邊聊天，綠色的行道樹上，還不時傳來悅耳的鳥叫聲，宛如是對天倫的祖孫情。

警方表示，劉張姓老阿嬤外表看起像是80歲，讓員警直呼要好好向老婦討教保養皮膚和長壽的秘訣；今年已116歲的劉張姓老阿嬤雖年事已高，平時精神奕奕喜愛唱歌，去年重陽節市長盧秀燕還特地登門拜訪大讚阿嬤是台中市的市寶！

劉張老阿嬤離家迷失4公里，所幸警方熱心積極為民服務，才讓百歲人瑞得以平安返家。阿嬤出外散步穿搭都有講究，戴著咖啡色寬緣帽，衣服跟慢跑鞋都是粉紫色系；阿嬤愛唱歌，《望春風》是她是招牌曲目，歌詞內容將少女情懷娓娓道來，如花盛開；連台中市長盧秀燕也陶醉在阿嬤美妙的歌聲裡。

黎明所長林澤聰呼籲，家中如有高齡長者患有失智或記憶力退化情形，家屬需多加陪伴照護給予關心；另可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，以利警方迅速聯繫家屬，協助迷失者安全返家。

(中時 )