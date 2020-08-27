具有百餘年歷史的桃園大溪「郁德祠」，結合漢人的土地公崇拜與平埔族的泛靈信仰，長久以來香火鼎盛，市議員陳治文受民眾所託，27日會同文化局、中央大學學者與地方信徒舉辦會勘，期望向市府喊話，讓傳統寺廟被認定為歷史建物，未來才能妥善保存。

「郁德祠」內供奉石土地公，據傳是由平埔族凱達格蘭族霄裡社人所造，有趣的是，土地公為漢人信仰，相信草木皆有靈則為平埔族傳統泛靈信仰，因此這尊石頭公含有漢、原融合的特殊意義。

自小生活在此的張偉義說，長輩都稱呼祂為「老土地公」，祭拜至今已有百年餘的歷史，信徒若碰上生活不順之事，便會前來求神，雖然自己過去並不了解相關史料，幸虧近年來多位學者到大溪來進行田野調查，地方居民才總算知悉其文史意義，並對古蹟保存樂見其成。

中央大學客家學院教授傅寶玉也解釋，大溪南興地區是昔日平埔族生活的聚落之一，過去200多年來，多虧平埔族的幫助，清朝政府才能順利開墾桃園，當時便出現漢、原混居情形。本次會勘的土地公廟，多半被學界認為是原民信仰轉化的痕跡。

陳治文表示，會勘過後目前將往三個方向前進，一是文化資產可能性評估，二則是地方文化點對點的軟性增溫計畫，三則是霄裡社歷史的文獻蒐集，未來將邀集地方人士、張偉義與傅寶玉至文化局來做後續研議。

文化局則說，若地方確定要將土地公廟進行文化資產提報，後續便會邀集相關學者實地現勘，並對有形文化資產進行綜合性評估，過程必將相當謹慎，待文化資產審議委員會審議通過後，才會進行下一步動作。

(中時 )