彰化萬人血清抗體檢測鬧的沸沸洋洋，甚至還引發蓋牌爭議，今報告出爐並顯示，民眾在社區中是相當安全的。對此，急診醫陳志金就在臉書表示，2週前他早已預言過台灣社區是很安全的，並嘆，「感謝費這麼大的勁告訴我們大家已經知道的事。」

陳志金今(27)日在臉書表示，研究結果說明台灣社區是很安全的，不需再針對一般民眾做抗體檢測，也感謝這個研究證明台灣防疫做得很好，更大嘆費了這麼大的力氣，告訴大家已知的事實。更說，「這4841人有沒有覺得自己被抽的血很值得？」

其實早在8/9時他就針對抗體血清事件發表過看法，表示台灣民眾不必過度擔心。因為「這個研究的結果只能告訴我們，在三月、四月的時候，台灣社區的部分狀況，而不是台灣現在的狀況！」所以，回頭看當時的感染人數，的確是有可能會出現漏網之魚。但是，在全國大家都配合戴口罩、勤洗手、保持社交距離之後，這波疫情也被控制下來，「這些漏網之魚，估計數量不會太多。」

他也早在2週前給出回應，表示不必等正式報告，他的回應就是，「喔，當時的確有一些漏網之魚啊！不過數量沒有很多，還好我們網子補得快！」或著是「嘩！原來當時的漏網之魚還不少啊！我們的防疫真的很了不起，竟然沒有讓疫情擴大！大家值得給自己一個熱烈的掌聲！」

貼文一發網友也紛紛回復，「這和花了很多錢跟社會成本來證明地球是圓的一樣道理」、「太中肯了」、「事實證明，入境居家隔離14天比普篩來的重要，但這次也讓大家清楚知道數字，算有功勞啦」、「口罩還是要戴好」、「所以不要再吵了，口罩繼續戴下去。」

研究結論： #台灣社區是安全的 #不需再針對一般民眾做抗體檢測 #感謝這個研究證明台灣防疫做得很好！ #感謝費這麼大的勁告訴我們大家已經知道的事！ #這4841人有沒有覺得自己被抽的血很值得？ 阿金在8/9的評論： https://ww... 由 Icu醫生陳志金發佈於 2020年8月26日 星期三

(中時新聞網)