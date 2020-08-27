效力日職火腿隊的王柏融手感漸漸加溫，今日對上西武獅雖沒在先發行列，不過8局上半代打，在得點圈有人時，瞄準158公里火球敲出安打，且帶有1分打點，本季首打點進帳，也開啟火腿隊一波攻勢，此局攻下3分，將比數超前成7比6。

前7局火腿以4比6落後，8局上半西武獅換上洋投蓋瑞特（Reed Garrett），一、二壘有人的情況下，火腿隊讓王柏融上場代打，2好1壞之後，蓋瑞特飆出158公里直球，王柏融毫不畏懼跟上火球，敲成右外野方向安打，二壘上的隊友跑回本壘得分，火腿追至僅1分差，這也是王柏融本季首打點。

王柏融上到二壘後被換下場，由杉谷拳士代跑，今日有全壘打演出的大田泰示手感超火燙，補上一支安打為火腿再添1分追平，可惜王柏融被換下場，無緣跑回本季首得分，隨後西川遙輝也敲安，此局火腿攻下3分，在王柏融安打串聯攻勢下，逆轉成7比6領先。

(中時 )