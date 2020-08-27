南投藝術季由南投縣政府主辦，自9月6日起到10月24日，將有6場戲劇演出，民眾可以在後疫情時代，「藝」起振興。（林心柔攝）

南投藝術季邁入第7年，今年南投市與埔里鎮合作以「雙城藝遊」為策劃核心，將兩地進行串連，27日上午在南投文化局演藝廳召開記者會，盼透過表演藝術能與民眾拉近距離；達到推廣與教育。

南投藝術季由南投縣政府主辦，縣府文化局承辦，埔里鎮公所協辦「2020南投劇場藝術季」，今年邀請許多國內知名藝文團體一同參與，包括，愛樂劇工廠、阮劇團、藝想台灣劇團等，從7月23日開始，策劃一系列藝文活動，讓南投民眾可以在後疫情時代，「藝」起振興。

本次策展人林浿安表示，本次藝術季以「表演藝術賞析」及「在地人文推廣」為理念政策，針對在地人文、環境、青少年及樂齡人口，細分出「經典劇場」、「人才培育」及「藝文推廣」三大方向，策劃一系列藝文延伸活動，除戲劇表演外；也辦理兩場次戲劇營，孩子能在劇場裡提升領導力及團隊合作力，對未來發展助益良多。

南投文化局局長林榮森說，舉辦藝術季的初衷除了將表演藝術帶入學校及地方社區，將表演藝術與民眾拉近距離；同時也邀請6所偏鄉學校進入劇場觀賞演出，達到推廣與教育，透過觀賞，培養青年們劇場禮儀。

記者會當天也由《懸河醫生館》、《老鼠娶親之公主不想嫁》及《12生肖系列2》演員演出片段宣傳，現場觀眾看得目不轉睛。從9月6日開始；到10月24日，在南投演藝廳及埔里藝文中心，將舉辦6場戲劇演出，民眾可到現場一同欣賞藝術，藝遊雙城！

(中時 )