以近10年的創作為選件範圍，從台灣民間傳統手工藝到社會寫實、中西文化對照，戰後第一代，也是台灣當代藝術第一代的郭振昌，《之前．之後》個展呈現高度的混合性，除了他的個人自覺與廣泛的實驗，也反映了台灣作為混雜文化的特質。

少數被視為「既台灣又國際」的藝術家，郭振昌曾於1970年代中期至後期的5年時間內，深入台灣民間研究傳統手工藝，記錄下許多民間藝術的田野調查報告，而這些剪粘、牌匾、寺廟的壁畫和門窗，道教信仰中的媽祖、千里眼、順風耳等形象，也在他日後的創作中被轉化挪用。

1980年代郭振昌開始嘗試在畫面上並置傳統與現代人物形象，自覺地操作東方與西方的文化對照，90年代後並置中西、古今，更具體結合台灣的文化議題，並開始以立體拼貼技法，為畫面植入現成實物。他也將一些通俗、不起眼的媒材如時鐘、面具、花布、光碟等，納入畫面成為獨特的視覺語言，並藉此與歷史、文化的記憶連結。

此外，受李仲生的啟迪，郭振昌很早就對心理學感到興趣，後來也將關懷層面擴大到族群與社會心理，因此他透過藝術手法也不斷嘗試以多元的文化視角，透視台灣的族群組成與社會心理，近幾年來，他還嘗試以壓克力顏料和西畫技法，表現中國傳統山水畫，以擬仿水墨風格的山水，搭配普普風格描繪的波浪景觀，創造傳統與當代並陳的形式。

郭振昌認為「凡是能將現在生活的特質表現出來的，就是寫實。」以多元的風格和視角，也表達台灣多重文化混生的面貌。

(旺報 )