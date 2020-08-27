台灣木蘭女子足球聯賽2020年第三循環賽繼上周六對決後，本周六繼續展開第二輪賽事，是賽事本季首次於輔仁大學足球場舉行。

木蘭聯賽第三循環第二場賽事，首場比賽由花蓮女子足球隊對上高雄陽信，花蓮若要於本季爭冠，此役必須全力搶勝；第二場比賽由積分排名第二的台中藍鯨對上暫居第三的臺北熊讚，成為熊讚能否擠進爭冠行列的關鍵戰役；最後則是地主球隊新北航源和桃園國際的大戰，航源是否能發揮主場優勢、追平積分，將是一大看點。

新北航源與桃園國際多次交手，兩隊實力不相上下，雖然桃園國際以3勝1和1負暫時取得領先，但新北航源於上周戰勝高雄陽信後，已將和桃園國際之間的積分差距縮小到3分，本周若再取勝，積分有望追平宿敵，同時追平去年創下的隊史最佳紀錄。

本賽季爭霸大勢逐漸白熱化，為了回饋到場支持的球迷，主場主辦單位航源足球俱樂部準備抽獎活動，並攜手OQR Ticket優票公司全力支持台灣木蘭足球聯賽，當天只要進行抽獎三步驟：索取抽獎券、掃描登記、正確答題，即可現場參加抽獎，預估中獎率高達95%以上，前50名透過OQR Ticket APP索取數位抽獎券的朋友，當天入場後也會加碼贈送限量航源FC行李吊牌，打算到現場支持的球迷們，只要捐5張發票就能免費入場欣賞航源隊賽事，球團也會把發票將全部捐贈給全方位基金會。

航源FC行李吊牌將在木蘭女子足球聯賽送給提早進場欣賞航源賽事的球迷。（航源FC提供）

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