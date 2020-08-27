韓國央行周四宣布維持基準利率在0.5％歷史低點不變符合外界預期。但新冠肺炎疫情打擊經濟，央行大幅調降韓國今年經濟展望，預期可能萎縮1.3％為逾廿年來表現最差，因此對推出更多貨幣政策措施來救經濟是持開放態度。

路透資料顯示周四韓國新增確診441人，讓累計確診數增加至1萬8,706人，累計死亡313人。其重要出口市場之一美國疫情仍是全球最嚴重，累計確診逾600萬人，累計死亡逾18萬人。

央行預測今年韓國的國內生產毛額（GDP）將萎縮1.3％，較原先預估萎縮0.2％嚴重許多。若真的如此，這將是1998年來最嚴重萎縮幅度。當年韓國經濟受亞洲金融風暴打擊而萎縮5.1％。

在疫情令經濟前景不明朗之下，央行預測明年經濟成長2.8％，低於原先預估的成長3.1％。

央行總裁李柱烈說，若衰退情況變嚴重，央行必須「積極」使用貨幣政策挽救經濟，願意擴大使用其他貨幣政策工具。

雖然他重申央行在進一步降息上持開放態度，但也同時強調目前基準利率相當低，將必須謹慎檢視降息的預期影響和不利後果。

他說，央行在繼續增加購買債券和執行公開市場操作上是持開放態度，但目前並未考慮透過殖利率曲線控制來壓抑長期利率。

儘管不少專家擔心政府考慮實施更嚴格的社交距離等防疫措施，可能讓疫情對經濟的衝擊延續至第3季，但李柱烈認為在全球需求持續恢復之下，即使是緩步復甦，仍有助推動韓國下半年出口回升。

(工商 )