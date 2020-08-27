中石化（1314）因CPL、AN市場產能過剩壓力，加上新冠肺炎疫情影響終端需求，報價大幅滑落，已連3季本業營運苦吞虧損；所幸，第2季高雄特貿六土地重劃分回，認列8億元增值，加上土增稅減少的利益迴轉，上半年EPS0.14元。

中石化副總陳穎俊表示，將續推「精細化工」與「土地開發」雙主軸發展，力拚突圍。其中，拓展下游精細化工等特化應用佈局下半年將有新產投產；另高雄憲德段綠色住宅已申報動工興建，而緬甸仰光合建案已開始銷售與提供租賃，可望貢獻營運。

中石化近年積極拓展OPP（鄰苯基苯酚）、PA等精細化工等特化應用布局，打入電子半導體及生物材料供應鏈，突破石化在台發展限制。

陳穎俊指出，主責精細化工的頭份廠將分三期，預計2023、2024年投產；橋頭廠工程塑料預計下半年投產；今年收購三晃的大甲廠，朝OPP下游衍生事業做佈局，應用有積體電路板等領域。

此外，2018年中國常州併購的威材新材料，產品之一PP熔噴料今年第2季受惠醫療需求，接單滿載。

土地開發部分，除海外評估緬甸、越南投資，台北京華城規劃興建4棟頂級商辦；高雄憲德段住宅為地上27樓、地下6層的綠色住宅建築，已申報開工興建。

至於高雄特貿五的資產開發案，特貿五A規劃土地將出租合作，盼能連動區域整體商業發展；特貿五西南部份由迪卡儂經營方承租，正在興建中，規劃興建迪卡儂南台灣最大旗艦店。

(工商 )