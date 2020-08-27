金管會力拼金融科技，厚達86頁的「金融科技發展路徑圖」火熱出爐！其中亮點為金管會將推動由周邊單位設置「金融科技共創平台」，該平台將籌組「金融科技國際隊」，甄選有潛力的金融機構、金融科技業者組成國際隊，政府將協助到海外拓展市場及參賽，優先鎖定現已與台灣有合作的英國、波蘭、美、法、星、香港及菲律賓及新南向國家。

金管會主委黃天牧上任後力推六大興利措施，27日親自主持記者會公布「金融科技發展路徑圖」，將用三年時間推動60項措施，希望形塑友善的金融科技生態系，並提升金融服務效率、可及性、使用性及品質。

金管會綜規處副處長胡則華表示，共創平台預計在2021年8月成立，協助創新中心推動金融科技發展相關工作，除了選出金融科技國際隊之外，還要招募遴選我國金融科技形象大使及廣宣人員、辦理金融科技獎項、發展監理科技、能力建構、協助推廣我國金融科技成果等。

胡則華指出，我國有許多金融機構、金融科技新創團隊有創意與技術，商業模式也有可行性，但因為宣傳力道不足財務資源有限，難向海外發展，所以挑選「金融科技國際隊」主要是希望尋找有潛力的金融機構、金融科技業者出來培訓，協助拓展國外市場及參賽提高國際能見度，國際隊成員以國內業者為主，但也可跟其他國際團隊合作。

共創平台也將研議建立金融科技證照制度。胡則華指出，未來共創平台會洽金融服務提供者、周邊單位及相關學研機構共同設計金融科技證照分類、考試項目，並規劃相應的訓練課程、書籍、宣導方式。

另外，金管會也將透過舉辦「黑客松」發展監理科技，2020年底開始徵選、2021年1月公布得獎結果。胡則華指出，英國在前幾年就開始辦理黑客松比賽，G20也開始一起辦，從中發掘創新技術解決法遵、監理問題。

金管會也正研究發展金融行動身分識別標準化機制。金融機構共同籌組金融行動身分識別聯盟F-FIDO研議規劃導入國際FIDO標準。金管會解釋，行動身分識別統一規格後，未來就可做到跨機構互通，也就是在A銀行開了數位帳戶後，就不用再插卡認證身份就可開B銀行的數位帳戶。

(工商 )