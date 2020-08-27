林艾璇（大元）、邱凱偉（Darren）等主演三立《羅雀高飛》，播出後收視亮眼，兩人劇中身分地位的格差愛戀即將展開。近日劇情邱凱偉、大元聯手調查中藥房的醫療糾紛，遭歹徒追趕，兩人手牽手逃跑，網友笑說像一對亡命鴛鴦。大元回憶，拍攝當天短短一條路就跑了10幾次，像極了羅雀馬拉松，笑說拍這檔戲把她一年的運動量都用到了。

劇中大元飾演聰慧機靈的「羅雀」，深深吸引邱凱偉飾演的「家駿少爺」，大元在臉書分享「有時候那一瞬間，其實你已經愛上了他，只是還沒發現而已...」大膽告白「已經愛上了」，吊足觀眾胃口，網友更是敲碗幫劇中角色分配CP表示「羅雀、少爺可虐不可拆」。

本週劇情「羅雀」將進入「家駿少爺」家工作當傭人，循著對佛珠的線索，來調查父親意外身亡的真相，網友開玩笑說「最開心的莫過於少爺了！」劇裡「家駿」為了時時看到「羅雀」，整天跟在她旁邊打轉，時而撩她、時而捉弄她，像極了初戀的少年，網友讚「家駿」完全就是「反差萌少爺」。

大元、邱凱偉劇中戀情正萌芽，少爺卻遇上最強勁敵「最帥長工」田家達也喜歡上大元，好兄弟愛上同一個女人，3人戲裡虐戀感情糾葛，戲外則愛互相傷害，因演員南下拍戲培養好感情，3人私下愛嚇對方，一開始田家達很容易「受驚」，幾次後練出強心臟，還會聯手工作人員整人，有次大元假扮成服裝助理，幫邱凱偉置裝，大元親自跪下幫邱凱偉綁鞋帶時才被識破，3人開玩笑表示「在這個劇組時時都要戒備，不能輕易相信別人」。

大元、邱凱偉在《羅雀高飛》大談格差戀。（三立提供）

邱凱偉（左起）、大元、田家達劇中上演三角戀。（三立提供）

大元調皮假扮成服裝助理幫邱凱偉置裝。（三立提供）

(中時 )