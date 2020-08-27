今年8月已成為解放軍史上在大陸沿海軍事演習最密集的一個月，在東海、渤海、黃海與南海的演習尚在進行之際，解放軍再於黃海再加一場海上軍事演習，時間自8月29日至9月3日，位於黃海中部兩片海面，連雲港海事局已公告2處演習區域經緯度，演習區內禁止航行。

大陸連雲港海事局發布雲航警0044公告稱：8月29日至9月3日在黃海中部進行軍事演習。位置在35-08N 121-15.5E、35-08N 120-28.5E、34-43N 120-28.5E以及34-43N 121-15.5E諸點連線範圍內進行軍事演習。演習區內禁止駛入。

連雲港海事局另發雲航警0045公告稱，自8月29日至9月3日在黃海中部進行軍事演習。位置在35-02N 122-43.5E、35-02N 121-53.5E、34-39.5N 121-53.5E以及 34-39.5N 122-43.5E 諸點連線範圍內進行軍事演習。演習區內禁止駛入。

大陸浙江海事局昨(26)日才發出一場東海實彈演習公告，稱大陸解放軍將於8月27日8時至30日下午6時在東海海域進行「武器訓練」，期間禁止船隻駛入連線水域範圍。初步檢視公佈座標位置，訓練範圍距離台灣約467公里。

大陸自7月底8月初以來，在周邊各海域演習不斷，除上述2場外，從月初起分別還有：

7月25日─8月2日於雷州半島以西海域組織實彈打靶訓練

8月11日─8月13日於浙江舟山島實彈搶灘登陸演習

8月14日─8月15日東部戰區在台海及南北兩端連續組織實戰化演習

8月16日駐港部隊惠州艦在南海進行軍事訓練

8月16日─8月17日在浙江舟山海區岱山水道北面海域實彈射擊訓練

8月22日─8月26日在山東青島至連雲港以東海域大型實彈射擊演習

8月24日─8月29日在南海粵東海域實彈軍事演習

8月24日─9月30日在渤海海域執行實彈射擊演習

(中時新聞網)