桃園市內庇護工場受疫情衝擊，訂單剩1至2成，市長鄭文燦幫行銷，呼籲民眾踴躍購買庇護工場做的月餅禮盒，還能用三倍振興券。（蔡依珍攝）

桃園市內庇護工場受疫情衝擊，訂單剩1至2成，市長鄭文燦幫行銷，呼籲民眾踴躍購買庇護工場做的月餅禮盒，還能用三倍振興券，市府也加碼採購，希望能幫助庇護工場度過寒冬。

鄭文燦指出，桃園領有身心障礙證明者約有8萬7000名，推估約有2萬5000人經過適當訓練後，可提升職能，順利進入職場。桃園輔導設立庇護工場並協助產品推廣，現有10家庇護工場營運中，另有1家已籌備營運中，預計下半年，社會住宅八德一號、八德二號將再設立2家庇護工場，明年則於蘆竹二號社會住宅及勞教大樓再設立2家庇護工場，預計明年底，桃園庇護工場總家數可達15家，庇護性員工約可達140人。

鄭文燦說，庇護工場類型多元，包括烘培、洗車、洗衣、作物栽培及文創印刷等服務，身障朋友經過適當訓練進入職場服務後，可降低家庭負擔，提升自信心和成就感，適逢中秋佳節，桃園庇護工場推出蛋黃酥、藍莓酥、土鳳梨酥、廣式月餅、中秋月餅禮盒、新鮮無毒蔬菜、精緻洗衣、洗車服務、文創印刷滿額贈等中秋節禮品及優惠活動，歡迎民眾前往「桃園市身心障礙者庇護商EASY購」（網址： http：／／easygo.tycg.gov.tw／）多加訂購，以行動支持身障朋友。

(中時 )