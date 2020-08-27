中華民國公司經營發展協會26日召開會員大會，為了感念40年前創辦這個協會的前經濟部商業司長袁坤祥，特地邀請袁夫人劉本潔蒞會，代表創會理事長接受「德澤可風」的紀念獎座。會後，並由理事長林火燈以「台灣資本市場發展趨勢」為題發表專題講座。林火燈除了以美國資本市場提供美國強大國力為例，呼籲台灣要更加重視資本市場之外，也認為我國應該即早制訂「資本市場發展藍圖」。

中華民國公司經營發展協會前身為中華民國公司組織研究發展協會，係民國69年9月在經濟部商業司及經濟部證管會共同督導之下成立的組織，創會理事長為當年的經濟部商業司長袁坤祥。

成立之初，以配合公司法及證券交易法推動股票公開發行政策、促進公司組織之健全營運與發展、提昇企業經營效率及配合國家經濟發展為宗旨。有鑑於公開發行公司組織發展已臻穩定成熟，乃於民國104年7月21日第9屆第3次會員大會通過更名為「中華民國公司經營發展協會」，並以「公司經營之推手」為願景，促成「企業永續發展及國際化」為使命。

林火燈致詞表示，在COVID-19疫情的環境之下，上半年在準備召開今年年會時，並沒有特別注意到今年已是協會成立40週年，是以來不及籌辦擴大慶祝，不過，在整理資料的過程，卻也有意外的收穫。想到一個協會可以運作逾40年，其間一定有很多人持續努力、有效的交棒，才得以延續下來的，是以40週年還是值得感恩的。

協會秘書長鄭加琪補充說明，先前舉行理監事會時，有理監事提到創會的袁前理事長對協會的貢獻，希望在40週年這個時間點，協會能夠有個感恩、致贈的儀式；很可惜，經過聯絡，才知道袁坤祥前理事長已經於去年過世，所以改邀請袁夫人劉本潔代表受贈獎座，並蒞會分享袁前理事長的生平事跡，以聊表協會對其無限的懷念和感謝之意。

林火燈表示，袁創會理事長是東吳大學法律系畢業，當過助教、教授等教職，在公職方面也有滿滿的經歷，其中跟資本市場關係最密切的當屬當過經濟部商業司長，商業司主管公司法，台灣過去幾十年經濟發展的縮影，從公司法的演變就看得到。因為有商業司長的背景，後來創立、推動公司組織研究發展協會，一方面協助政府推動相關的法令、政策，最後的目的當然是希望對公司有些幫助。幾十年前會想到這麼做，用以協助企業發展，帶動台灣經濟成長，非常不容易。

劉本潔表示，袁坤祥向有點子王之稱，退休後在教會活動，都還常常提出新的發想，維持點子王的本色。他在商業司長任內有很多建樹，比方創立了全國營利事業統一編號制度，讓法人有了像自然人身份證字號一樣的號碼；還有建立了「公司名稱預查制度」、「八小時工作時間核發公司執照流程」、創立商業司全國公司登記制度等。然而袁前司長從來不會炫耀，不說這是他做的、那是他做的，都說：只要對國家、社會有益就好。他在四十年前創立這個協會，目的就是協助商業司和證管會，把公司治理得更好；而他在商業司長下來時，同時就辭掉理事長一職、退出協會，說要交棒給更能幹、肯幹的人。

最後，林火燈以其在資本市場服務二、三十年的豐富經驗，佐以綜觀國際經濟環境、科技發展、資本市場演變的趨勢，就「台灣資本市場發展趨勢」做專題演講。他認為，直接金融佔比走高是先進國家經濟發展的趨勢，而台灣資本市場則仍有努力空間。也從投資人、企業、市場運營者各端，提供與時俱進的建言，比方投資人保護，應配合投資人分級制度，才有建構投資人和市場雙贏的環境。結語則建議可參考「公司治理藍圖」的模式，制訂有明確推動項目和明確時間表的「資本市場發展藍圖」。

(旺報 )