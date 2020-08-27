竹崎高中FRC team 7551成員從初代將機器人改造到現在第三代，得分技能高出過去許多，也成了許多學校希望成為盟友的對象。（張亦惠攝）

竹崎高中FRC team 7551參加109南科機器人菁英訓練營，在模擬賽中與盟友聯手獲得「聯盟第一名」與「最佳團隊精神獎」，校長郭春松表示，一路走來看著第一代機器人到現在的高效能第三代，從沒人願意與竹崎高中結盟，到大家搶著跟我們同隊，令人相當感動。

竹崎高中近年來致力發展機器人，從2018年開始由興達建設總經理陳金樹以「一萬美金的夢想」捐贈FRC機器人大賽比賽基金30萬元，讓竹崎高中FRC team 7551出國參加機器人大賽至今，機器人已進化到第三代，效能也越來越高。

這次參加訓練營在最後的模擬賽中拿下聯盟第一名，高二的學生張凱傑表示，吊掛是全場比賽最難也是最高分的項目，和盟友共同完成了三台機器人一起懸吊平衡的任務，相當令人開心；成員陳佩淇也說，比賽的過程中學習到很多東西，遇到問題就解決他，才有今天的成績，也因為持續改進機器人效能，讓更多盟友願意選我們當隊友，拿下佳績。

竹崎高中校長郭春松表示，FRC是目前全世界最大的高中機器人競賽，學生除了需運用數學、理工、科技及生活應用等跨科知識來設計製作出大型機器人外，還考驗團隊合作、人際互動及外語能力等，未來也希望能藉由機器人帶竹崎走出去，讓世界看見台灣也看見竹崎。

(中時 )