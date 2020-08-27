演員林美秀（右）、陳竹昇（中）兩人在《人間條件6》裡飾演相愛相殺，愛拌嘴的老夫妻。（鄧博仁攝）

歷經火劫，綠光劇團重新製作《人間條件6》的佈景，以新面貌和觀眾見面。（鄧博仁攝）

《人間條件6》編導吳念真，近期和演員柯一正相約重訓，照顧自己身體健康，希望不成為子女負擔。（鄧博仁攝）

低薪、長照，壓得年輕人喘不過氣，由導演吳念真擔任編導的作品《人間條件6》，反映現今社會層出不窮的長照哀歌，吳念真表示，日前劇組歷經佈景工廠大火，道具佈景付之一炬，如今重新製作回來，以全新的佈景和觀眾見面，「歷經劫難，我們獲得社會的力量，真的很感動，我們要好好演，但願這齣戲，也能陪伴需要力量支撐的人。」

吳念真表示，劇中的長照故事，是他多年前聽到的真實事件，「那是一位竹科工程師，為了照顧爸爸而辭掉工作，原本以為只要2年，爸爸就會好起來，沒想到照顧了6年，女朋友跑了，積蓄沒了，心力交瘁的他，對攤在床上的爸爸說：爸，你怎麼不去死。這故事我聽了很難過，寫進故事裡。」

《人間條件6》集結5段故事，包括想從事非營利工作的富二代，和富爸爸之間的拉扯，久婚未孕的夫妻，事業有成但無法結婚的女子，為了照顧父親花光積蓄無法成家的中年男子，為了兒女教育問題而吵架的夫婦。

吳念真表示，全劇試圖替上下兩代之間的問題，找到一個和平相處的解決之道，「這些都是台灣家庭不斷面對的問題，以及上下兩代各自遇到的問題，希望能讓上一代人理解，下一代人所負擔的東西，也希望下一代可以理解，上一代擔憂的東西，希望找到互相理解的可能。」

由於劇情十分沉重，演員林美秀、陳竹昇兩人在劇中的喜劇橋段，顯得重要，一出場馬上調節氣氛，林美秀表示，她和陳竹昇兩人的老夫妻拌嘴，國語、台語、英語交錯，「這些橋段是依照原本吳念真劇本，但我們再把它誇張化表演。」

在劇中飾演富爸爸的演員柯一正，近期氣色十分良好，他表示，「這大半年來和吳念真兩人，會相約一起重訓，鍛鍊身體，感覺很好。」吳念真說，鍛鍊身體是照顧自己的健康，希望不要成為子女的負擔。

演出將於8月28日至30日在台北國家戲劇院、10月16日到17日在台中國家歌劇院大劇院、10月23日至24日在高雄衛武營歌劇院、11月6日至15日在台北城市舞台、11月27日至28日在台南文化中心登場。

(中時 )