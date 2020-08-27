元大期貨(6023)身為台灣期貨業龍頭，以「深耕台灣，放眼亞太」為目標，面對稅後淨利及ROE雙指標自我期許，朝向亞洲最大期貨商邁進，2019年稅前淨利新台幣14.10億元，2019年度配發的現金股利為3.2元，成為台灣首家且連續三年站穩稅前獲利十億元大關的期貨商，今年1月至7月累計營收為新台幣23.48億元，較去年同期成長約34.97％。

元大期貨總經理周筱玲表示，公司是首家受邀登上那斯達克廣告牆的亞洲期貨商，顯示元大期「深耕台灣，放眼亞太」獲得國際認同。在推展業務與重視營運績效的同時，長期落實良好的風險管理，也是連續六年獲得公司治理評鑑「排名前百分之五」的金融機構，公司也積極參與各項公益活動，落實企業社會責任，連續三年榮獲《天下雜誌》CSR天下企業公民獎，元大期貨同時也是享譽業界，服務實體經濟產業法人的第一品牌。

除了獲得各項國內外大獎的肯定，國內外期權市佔率、獲利能力等各項數據皆穩居第一，可交易多達16家國際交易所商品，範圍涵蓋指數、匯率、能源、金屬等八大類期權商品，在台灣的通路據點達250處，透過24小時全年無休的服務團隊，提供投資人跨國零時差的專業交易服務。

近年來金融科技蓬勃發展，獲得兩屆金彝獎金融創新獎的元大期貨在Fintech領域耕耘甚深，建置完整的智能交易生態圈，線上便捷開戶、程式交易、研顧報告、直播課程等等，提供全方位的數位服務給客戶。在產品面上也不斷求新求變，積極發展金融創新，槓桿交易商持續發展連結多元標的期權衍生品，像是今年元大期貨率先發行黃金與原油差價契約(CFD)，即榮獲國家品牌玉山獎的最佳產品獎，槓桿交易商亦同步獲得最佳人氣品牌獎。

(旺報 )