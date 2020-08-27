彰化萬人血清抗體檢測結果總算在今(27)日公布，這次檢驗了超過4800名高風險對象，其中只有4位為中和抗體陽性。對此，醫療臉書專頁《MedPartner美的好朋友》指出，雖然這次報告主要是在研究價值，但結果有「兩好一壞」，並稱台灣防疫能撐到現在是靠大家一起完成的奇蹟。

《MedPartner美的好朋友》表示，根據彰化萬人血清抗體報告可以得知，台灣社區很安全，連高風險的陽性率都僅有萬分之8.3，正常的社區風險裡論上會遠在這個數字之下，且這還是台灣本土感染風險較高的時間做的回溯研究。

《MedPartner美的好朋友》提到，這數據也顯示，台灣醫護的院內感染防護做得很強，目前採檢的醫護以及健康照護人員，共計2931人，通通都是陰性反應。沒有任何人發生院內感染。

最後一點也是大家現在最關注的話題，究竟研究倫理審查是否有問題？《MedPartner美的好朋友》認為，研究倫理審查確實出現問題，因為這個案子在8/11才從台大行為與社會科學倫理委員會通過，但早在這天之前卻已經開始採檢，這種抽血的試驗，基本上是不可以「先上車後補票」的。也就是說，這在學術發表上會有很大的爭議。

最後，《MedPartner美的好朋友》強調，不是認同指揮中心的所有做法，而是，如果要提出跟指揮中心不同的作法，最好要能提出更好的證據。台灣能夠守到現在，絕對是靠中央、地方、民眾在每一個環節，共同合作、努力完成的奇蹟。

＃彰化萬人血清抗體 的期中報告出來了，整理 3 個大家該知道的重點，歡迎大家分享、討論。這件事情有正面價值，但也有負面影響。希望大家就事論事，不要和稀泥： 1. #台灣社區很安全 高風險群的陽性率僅有萬分之8.3... 由 MedPartner 美的好朋友發佈於 2020年8月26日 星期三

(中時新聞網)