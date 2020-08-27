公視26日與業界舉辦「推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫成果分享會」，並邀請導演曹瑞原、蔡銀娟，編劇呂蒔媛、美術指導王誌成等人出席分享。公視近年以「劇本先行」模式，先後推出《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》關注台灣社會議題戲劇，並鼓勵合製，以戲劇孵育帶動產業正向循環。曹瑞原說「台灣未來4年絕對是關鍵時刻」，呼籲政府以「做到真正的產業化」為目標，推動影視工業、產生經濟動能。

金鐘夯劇《我們與惡的距離》奪下多項大獎，編劇呂蒔媛提到，近年戲劇產量增加，大家認為「台劇復興」，她形容產業處在「虛不受補」狀態，自己認為更該「把基礎打穩」，呼籲業界多分配資源予劇本開發階段，也期盼建立更完整的產業鏈，讓編劇獲得更多的挑戰與訓練。不少人關心《與惡》第二季劇本？呂蒔媛稱目前仍在田調階段，笑說已進入「走火入魔」境界，身為社會寫實派劇作家，呂蒔媛說「要長時間浸泡，才能進入職業的樣態中」。

《斯卡羅》導演曹瑞原在台南、屏東打造清代歷史場景，拍攝期超過半年，破紀錄動員臨時演員6千人次，他說「找到中、南部都沒有人」。曹瑞原打趣說「有些媽媽還跟你說五點半要回去煮飯」，劇組還從北部用遊覽車調動大量臨演到南部拍攝，但也需面對臨演老化、人力匱乏等問題。

拍完《斯卡羅》後，曹瑞原坦言「這個『難』是我一開始就知道」，也認為台灣影視產業不夠扎實，他說「真正影視工業，會有群人專業地在扶持這個產業，並以此維生，因為那個產業夠豐富」。曹瑞原認為影視業「它就是產業」，避免以文化概念在輔助；認為未來三、四年「如果我們要大好，它就會大好」，也說「假使每年有五、六部這樣的大製作，台灣有機會在華人市場撐起一片天，它是會為台灣賺回更多的」。

公視於攝影棚舉辦「前瞻計畫成果分享」。（公視提供）

公視辦前瞻計畫成果分享會，左起導演曹瑞原、公視代總經理徐秋華、美術指導王誌成淺談台灣品牌旗艦劇的產製。（公視提供）

公視於攝影棚舉辦「前瞻計畫成果分享」，左起為公視節目部經理於蓓華、編劇呂蒔媛、台灣大哥大影音事業處副處長邵珮如、公視前執行副總謝翠玉、導演蔡銀娟進行與談交流。（公視提供）

(中時 )