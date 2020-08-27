騎士自撞光復橋分隔島 飛入對向車道遭撞腦漿溢出身亡 20:452020/08/27 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 光復橋發生死亡車禍，警方封鎖現場採證，調查事故原因。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（27）日下午6時30分許，聯通雙北市的光復橋發生死亡車禍，30歲馮姓男子騎機車從新北板橋往北市萬華方向行駛，橋中不明原因自撞中央分隔島，馮男飛向對向車道，對向52歲程姓男子駕駛自小客車閃避不及，迎面撞上馮男，馮男頭部重創，當場失去生命跡象。 警方獲報到場，對程男進行酒測，測無酒精反應，現已在調閱監視器影像，釐清事故發生原因。 (中時 ) #男子 #北市 #車道 #光復橋 #原因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 準空姐遭曳引車爆頭亡 魂斷花蓮 04:102020/08/27 地方新聞 觀音台61線兩大車追撞 貨車車頭全毀 19:242020/08/27 社會 護理系男學生酒吧狂歡慶生還騎車 害死機車騎士下場出爐 17:032020/08/27 社會 應屆女大生考上空姐 花蓮打工換宿疑自摔 遭曳引車爆頭亡 10:022020/08/26 社會 岡山休旅車撞機車 女騎士多處骨折傷重急送醫 20:092020/08/26 社會 準空姐花蓮打工卻慘死輪下 招魂擲茭6次才成功 父母哭斷腸 23:072020/08/26 社會 離台最近鐵路 福平可望年底通車 04:102020/08/27 兩岸新聞 被控縱放酒駕肇事人犯 礁溪警副分局長遭起訴 19:092020/08/27 社會 前女友速結新歡 前警官怒勒脖 念舊情罷手獲緩刑 16:482020/08/27 社會 嘉義1警協助衛生所將思覺失調者送醫 遭刀劃傷額頭 14:462020/08/26 社會 社會熱門新聞 七夕高雄淹大水 清純女大生揪男友上摩鐵 69奮戰下巴脫臼了 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 116歲國寶阿嬤走失警助返家 身分一看竟是「清朝人」 - 社會 墾丁小鋼砲超狂逆向超車法曝光 下一秒摔入草叢 網：太療癒 - 社會 超夯空姐性愛片流出 2任男友竟輪流散播 她崩潰提告判決出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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