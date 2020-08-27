今（27）日下午6時30分許，聯通雙北市的光復橋發生死亡車禍，30歲馮姓男子騎機車從新北板橋往北市萬華方向行駛，橋中不明原因自撞中央分隔島，馮男飛向對向車道，對向52歲程姓男子駕駛自小客車閃避不及，迎面撞上馮男，馮男頭部重創，當場失去生命跡象。

警方獲報到場，對程男進行酒測，測無酒精反應，現已在調閱監視器影像，釐清事故發生原因。

(中時 )