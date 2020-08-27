當不成夫妻還是朋友，楊冪、劉愷威講好一同撫養照顧女兒小糯米。(取自劉愷威微博)

大陸女星楊冪2018年宣布與劉愷威4年婚姻破局，兩人和平分手，將以親人身分共同照顧唯一的女兒小糯米。事隔2年，楊冪也傳出有新戀情，被爆與小她2歲的小鮮肉男星魏大勛熱戀中，還疑似進展至同居關係，但兩人至今都沒有回應。

在楊冪爆出有新戀情後，她的前公公、劉愷威父親劉丹日前出席港劇《愛•回家之開心速遞》宣傳活動，也被媒體問到了6歲孫女小糯米近況。劉丹說小糯米學校因為疫情關係，都是網路授課，一群小朋友透過螢幕你看我我看你，讓他覺得很有意思。

劉丹還透露小糯米的上課情況，即便是網路授課，孫女態度一樣用功努力，「她很專心，坐著也很聽話，我看到了特別開心。」還大讚小糯米個性獨立，不用爸爸或是阿公陪著，就自己坐在電腦前上課，反而是他與劉愷威會躲在一旁偷偷關心。

曾是演藝圈銀色夫妻的楊冪與劉愷威，2018年年底突然拋出離婚震撼彈，宣布4年婚破局，坦承兩人已在年初簽署協議，和平分手，雖然不再以夫妻關係共同生活，但兩人今後將以親人身分共同照顧撫養孩子，同時以朋友身分真誠祝福彼此未來。

(中時新聞網)