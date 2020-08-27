談話節目《康熙來了》由蔡康永、小S和陳漢典搭檔主持12年，擁有極高人氣，卻在2016年吹熄燈號，讓觀眾相當不捨，儘管過了4年，仍有許多人期待「康熙」再度聯手，小S近日於社群網站和粉絲互動時，就透露《康熙來了》復活的可能性。

小S不時用社群網站分享生活日常，日前曬照對粉絲有問必答，看到有人提問：「康熙要不要再回來主持呢？」小S便果斷回應：「好馬不吃回頭草，加上另一匹馬也很愛面子。」似乎暗示除了自己，搭檔蔡康永也拉不下面子回頭主持，證實《康熙》復活機會渺茫，吸引不少網友跪求「可以不要這麼愛面子嗎」。

小S回應網友提問。（圖／翻攝自IG）

雖然小S和蔡康永結束《康熙來了》之後，在大陸又搭檔合作《真相吧！花花萬物》，但觀眾們仍覺得少了以前《康熙》的犀利味，這次受新冠肺炎疫情影響，該節目製作費和廣告費幾乎都被砍半，且為了工作人員的健康著想暫停錄製。

但小S就曾透露不是永久停播，時機一到會再重新開錄，這次同樣被網友問到有沒有《花花萬物》後續消息，小S也直回「沒」。

(中時新聞網)