華南銀行響應政府新南向政策，積極擴大新南向地區事業版圖，提供在地台商金融服務，日前獲金融監督管理委員會同意設立曼谷代表人辦事處，於8月18日獲泰國央行許可，正式進軍泰國。

泰國為東協十國第二大經濟體，天然資源豐富，地理位置優越，為中南半島最重要的物流中心及交通樞紐。近年來泰國政府積極發展經濟，持續推動改革計畫及訂定相關投資租稅優惠措施，以吸引外資企業投資布局，同時受惠於東協區域整合及關稅優惠等優勢，未來在商業及經濟發展上具有相當的成長空間。

在我國政府積極推動新南向政策及中美貿易戰影響下，台商已興起一波赴泰國投資布局的熱潮，除了原有台商電子及汽車產業持續擴大產能外，電信、電商及醫療服務業等前往泰國投資成長趨勢明顯，截至目前在泰國已有超過5,000家台商，整體聘僱員工超過15萬人，其中除大型上市櫃公司外，約有八成為中小企業，且整體經營情形良好。

華南銀行看好泰國經濟成長潛力及商機，前進泰國曼谷設立辦事處，在地即時掌握台商投資規劃及資金需求。

華南銀行積極配合政府新南向政策，近年來在新南向地區的放款逐年成長，截至2020年7月底，華南銀行對新南向目標國家放款已較2019年底成長近12％，未來新設立的曼谷代表人辦事處將結合新南向地區的新加坡、越南胡志明市、澳洲雪梨及菲律賓馬尼拉等分行，及越南河內及緬甸仰光代表人辦事處等據點，布建更完整的新南向金融服務網，滿足客戶全面性的跨境金融服務需求。

在中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響下，東協市場勢將成為台商投資布局的重點區域，而華南銀行除了已獲准設立的曼谷代表人辦事處外，也積極在東南亞各地評估設立據點以擴張海外金融版圖，跟隨台商投資布局的腳步，提供全方位的金融服務。

(工商 )