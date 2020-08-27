紓困3.0因立法院臨時會不舉行而卡關，工總也喊出到年底景氣不明、產業需要「紓困4.0」。經濟部部長王美花表示，相關辦法目前已經送到行政院裡，應該很快這幾天就會審下來，經濟部可以盡快受理申請案，「我們都有準備第三季、甚至第四季看狀況都會來受理，不用擔心。」

受到國際疫情影響，製造業與會展產業、部分服務業等景氣較差，遲遲未等到訂單而受到嚴重影響。紓困3.0主要補助營運費用以及7月至9月的薪資補貼，但受到立法院確定不舉行二次臨時會，紓困3.0預算無人審查，導致現在已經到了8月底卻還不能申請。

王美花表示，經濟部依照特別條例規法，向行政院報請動用部分經費，協助產業紓困，只要政院同意、公布相關辦法後，就可以先受理第三季的紓困案。她透露，預期未來每一季的預算金額，大約都是在200億元左右，由於有些企業在5月、6月之後情況有好轉，所以仍會以實際受理廠商的申請狀況來推估。

(工商 )