臺灣已於2018年邁入高齡社會，依國發會2020年8月公布最新人口推估報告，預估我國將於2025年成為超高齡社會，較前次報告預估時程縮減一年，加上持續低迷的出生率導致人口轉為負成長，顯示未來我國高齡少子化情形更加嚴重，因此，人口老化問題及因應對策，成為政府與社會最夯議題。

政府因應人口結構變遷問題，積極從多面向推出各項政策，尤其在高齡化方面，除持續增加長照2.0資源、提供綜所稅長照扣除額、落實社會住宅計畫等之外，更於2015年11月10日發布「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑及獎勵措施」，鼓勵信託業者發展符合高齡者及身心障礙者生活照護等創新商品及服務。

為響應政府政策，華南銀行積極結合內部資源，推動高齡者及身心障礙者財產信託業務，並陸續為高齡者規劃安養信託、為身心障礙者提供照護信託，及搭配2019年民法修正之成年人意定監護制度而提供成年監護機制。利用信託財產具有獨立性及安全性特色，為客戶保障資產，並照護其未來生活，成為客戶「經濟安全」的守護者。自評鑑實施以來，華南銀行已連續四年獲得前三名的肯定。

此外，華南銀行自2017年起即領先業界設置「樂齡生活 退休藍圖」平台，彙整信託架構、各項社福資訊及銀行合作廠商相關資訊，依食、衣、住、行、育樂主題，架構出優良異業結盟商家提供多元化服務，並藉由定期統計平台使用數據，透過大數據分析消費者的喜好關注結果，每年調整優良異業廠商產業，期能滿足客戶全方位樂齡需求。

為協助各世代客戶提前為自己進行資產規畫並達成夢想，華南銀行2019年接續推出圓夢錢包專案，以「人的一生夢想」為主軸，協助各世代客戶透過設定專屬錢包達成夢想，並依風險承受程度搭配基金、外國債券及保險商品，滿足客戶增值、固定收益及人身保障等全方位需求，亦提供客戶可透過網路銀行隨時檢視夢想達成進度，定期提醒客戶各個錢包之資金缺口，以利及早因應，強化其持續使用圓夢錢包及信託來完成各階段之人生目標。

近期高齡化議題持續發酵，金管會亦積極推動信託2.0計畫，讓信託業更能善用「信託」架構進行多方面的運用，協助社會公益並促進金融市場轉型。因此，華南銀行秉持著「信賴、熱忱、創新」的經營理念，在追求企業成長之同時善盡企業社會責任，持續尋找異業合作及推出符合客戶需求之信託商品，以實際行動響應政府政策之施行，更期待藉此拋磚引玉，希望喚起社會的關注。

(工商 )