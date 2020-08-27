內政部最新統計，2019年國人平均壽命為80.9歲，或許也是意識到高齡社會已來臨的「威脅」，讓不少人更積極思考存老本的問題。景順投信建議，台灣最辛苦的五六年級生，不妨透過「獲利＋防震＋守成」三大要素來超前部屬退休大計。

退休理財最怕碰到市場發生重大變化，像是最近的新冠肺炎，可能就打亂了不少人的計劃。此外，地緣政治風險攀升、低利衝擊、人口老化等，都是21世紀的全球問題，尤其在2020年的今日，全球經濟面臨停滯，使得上有高堂待奉養、下有小孩需養育的中年級生三明治世代成為最焦慮的族群。

景順2030優享樂活退休組合基金即針對三明治世代的五、六年級生，量身打造專屬的退休投資策略，除了以專款專用帳戶方式，啟動退休十年大計外，更採用「獲利＋防震＋守成」三大要素來守護資產。

第一要素：獲利管理：景順2030優享樂活退休組合基金獲利管理更進化，搭配成長型組合ETF與目標到期型組合ETF分進合擊，其中成長型資產可隨著經濟周期起伏，賺取股債在經濟周期中的紅利，而目標到期型資產則能儲存獲利，收納成果，確保到期的波動收斂。

第二要素：防震預警：退休理財比一般投資更需要保本，除了交由更有避險觀念與市場資訊的專業經理人，也須留意機構本身是否有預測防震的系統機制。景順2030優享樂活退休組合基金以主動預測風險方式，控制投資組合波動，防極端風險。

第三要素：守成機制：景順投信指出，退休理財帳戶的設計中若有守成的鎖利機制，財富才不會轉眼一場空。景順2030優享樂活退休組合基金透過定期再平衡方式，有紀律持續賣高買低外，更透過制動（Ratchet）機制防止投資成果倒退嚕，讓投資組合收益率維持一定水準。

景順投信表示，在勞保勞退不足支應退休生活、投資環境又動盪不安的局勢下，兼具「獲利＋防震＋守成」投資特色的商品，將是退休理財不可或缺的投資工具之一。

(工商 )