多家媒體報導，近期中國大陸在4大海域(渤海、黃海、東海、南海)的軍事演習期間，有進行東風系列彈道飛彈的試射，地點在西沙群島附近，並稱是對美國的示威。然而中華戰略學會研究員張競博士認為，中共的海域演習為真，但並沒有實彈試射的預警通知，而且報導所列的座標也不在西沙群島，恐怕又是臆測成份居多。

張競博士在自己的臉書發表分析，他發現最早提出「西沙群島附近有東風飛彈演習」的是法國社交媒體East Pendulum 放出來的消息，並指稱「編號A3325/20之飛行通報」NOTAM，再加上大陸南海海事局網站，有發布「瓊航警0078號航行警告」，因此看起來可信度很高。

然而，查找「A3325/20之飛行通報」，其座標卻是遠在歐洲，顯然報導根本出錯了。真正的編號是1A3225/20，並且是由「上海飛航情報區」所發的飛行安全通報，是上海，而非三亞。

張競表示「依據該通報內容所標示各危險區經緯度，以及涵蓋半徑與範圍所繪製出來確實地點，您就可以確認，那跟西沙是八桿子打不著的射擊演訓。」

那麼，航行警告又是如何呢？那是說明海域演習的範圍，而不能證明東風飛彈的射擊區域，要是真有射擊東風飛彈的課目，必然會有實彈試射通知。

至於包括南華早報也引用的「東風-26B，從青海發射、東風-21D，從浙江發射」之說，張競發現是日本媒體首先刊出，但是卻沒有明確消息來源，採用「轉述匿名官員」的手法，顯然不明不白。張競認為，要真有東風-26B 從青海發射、東風21D從浙江發射，那理應有青海與浙江兩處的飛航警告通知才對，可是卻並沒有相關資訊，豈有落彈點要事先通知，而發射點卻不用通知的道理？若真是美軍官員透露，在大陸與美國如此交惡的局勢，美軍並不想要減低爭端，又有何理由必須隱匿姓名？從這角度來看，這些報導的可信度並不高。

張競提醒，不只是國內媒體經常運用此種不明消息來源手法炒作新聞，西方媒體與日本媒體也會，我們在閱讀新聞時，千萬不能外國媒體報導就盡信，必須要有自主查證的能力，才不會成為被操控對象而不自知。

(中時新聞網)