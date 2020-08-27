新冠疫情在歐洲有捲土重來之勢，法國首都巴黎繼上月21日祭出商店、銀行等室內場所強制戴口罩後，10日起又規定，前往人潮眾多的部分購物街、景點等戶外場所的民眾，也必須戴上口罩。沒想到新法上路半個多月後，總理卡斯泰今天再宣布，巴黎全區都要強制戴口罩。

7月上任的法國總理卡斯泰(左)，27日和教育及衛生部長，共同召開記者會，3人間保持社交距離。(美聯社)

卡斯泰在教育和衛生部長陪同下，召開記者會指出，病毒已傳染到全國各地，他警告，如果不快速採取行動因應，疫情恐將一發不可收拾。

他說，法國的「感染傳染數」，也就是通稱的R數值，已經升至1.4，意指每10名確診者，會傳染給另外14個人，R數只要超過1，可能導致染疫人數爆增。

巴黎市府發言人指出，擴大到全市的強制戴口罩令，是由政府下令。

卡斯泰曾表示，雖然生活仍要繼續，但法國絕對不會放鬆警戒，因為醫學顧問警告，入秋會有第二波疫情。

法國26日新增5429例確診，創下解封以來新高，也是4月初疫情高峰後的最多單日確診數。卡斯泰指出，年輕族群感染數近來持續衝高，他呼籲下周開學後，祖父母不要去接送孫子女上下課，以免增加孩子的感染風險。

(中時 )