川普在與大陸的貿易戰的新升級中，提出了新的稅率優惠政策，以吸引美國製造商（特別是像通用汽車這樣的汽車製造商）重返美國。他在上週的一次講話中宣布：「我們將為從大陸返回美國的公司提供稅率抵免。我們建立了世界歷史上最偉大的經濟體，現在我必須再做一次。」

據NBC News的報導，美國政府挑起的貿易戰未給美國汽車製造業帶來好處，反而促使美國汽車業工作機會流向大陸。報復性關稅使得美國汽車出口越來越缺乏競爭力，通用、福特、寶馬、賓士等汽車製造商紛紛轉向在大陸當地採購，根據IHS Markit汽車研究副總監Joe Langley的說法，這反而將使業者對如今全球最大的汽車市場的出口減少。

一些美國汽車業者擴展了大陸業務。但同時，對大陸製造的汽車零組件加徵關稅也增加了美國汽車廠商的生產成本，汽車行業遭受兩邊關稅夾擊。

寶馬公司發言人肯·斯帕克斯(Kenn Sparks)表示，如果關稅削弱寶馬在美國生產和銷售的競爭力，結果可能會大幅減少出口，對美國的投資和就業產生負面影響。行業分析人士認為，美國政府的貿易政策適得其反，未能保護美國汽車業的就業工作機會，反而促使工作機會流向大陸。

報導援引美國政府的數據說，2019年美國向大陸出口了約19.2萬輛汽車，高於前一年的16.4萬輛，但明顯低於2017年的26.2萬輛。美國曾於2014年向大陸市場出口了創紀錄的31.4萬多輛汽車。

(中時新聞網)