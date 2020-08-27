新冠肺炎在今年重創國際體壇，為了防疫無法出國開會、旅行，代表台灣運動協會和國際體育單位溝通出國比賽事宜的中華奧會，克服無法面對面交流的障礙，透過開辦線上會議、研討會及網路線上課程，受到國際奧會（IOC）肯定，未來會繼續辦理更多活動，增加台灣在國際體壇能見度。

今年4月1日上任的中華奧會秘書長李玉芳表示，雖然一上任就碰到新冠肺炎大流行，中華奧會除了發函國際奧會、亞奧會、國家奧會聯合會及全球各國家奧會慰問，期待團結度過難關，也持續強化與國際及其他國家奧會的聯結，例如邀請外賓以拍攝致詞影片、預錄課程影片及邀請參與中華奧會所主辦之線上課程等不同方式，參與今年國內舉行的各項研習活動，鞏固國際友誼及關係。

2020國際體育事務人才培訓營開幕式團體合照。（資料照／中華奧會提供）

李玉芳表示，中華奧會辦理奧林匹克研討會有成，收到希臘奧會邀請，獲頒對奧運教育活動有所貢獻的雅典娜獎，「中華奧會是第5個獲獎的國家奧會，也是第4個成立國家奧林匹克學院的奧會。」

李玉芳補充，中華奧會也協助將國內體育活動訊息，例如8月初的模擬東京奧運對抗賽、運動產業博覽會等成果，獲各國際組織刊登相關新聞達25篇，增加台灣能見度，今年10月的東京奧運籌委會總領隊線上會議，也預計邀請更多國內體育人士參與，繼續為台灣宣傳。

(中時 )