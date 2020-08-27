在美元低利時代，華南銀行自7月底逆勢推出「6個月期、年息0.6％美元優利定存」專案，具備高利、長天期且無須額外搭配理財產品的特色，滿足各族群客戶對高利美元產品的熱烈需求，提供一個鎖定高利、多元投資及享有美元潛在升值的新選擇，推出後獲得定存族廣大迴響，活動即將於8月底截止，民眾可把握最後優利機會。

另外，華南銀行為提供客戶完善便利的數位金融體驗，陸續推出外幣SnY數位帳戶、匯率到價通知、預約週期性結匯等外匯數位服務，數位帳戶同時享有外匯活期存款利率加碼及匯率優待等專屬優惠。現在到年底前線上成功開立外幣SnY數位帳戶還可獲得限量超商電子禮券乙份，數量有限送完為止。

隨著金融資訊共同申報準則（CRS）即將上路，以及因應中美貿易戰加速資金的跨境流動，政府釋出「境外資金匯回管理運用及課稅條例」政策，希望提供更多誘因吸引境外資金回流台灣，加上「港版國安法」效應衍生香港資金外流，海外資金匯回的需求及詢問度大增。

為此華南銀行針對境外資金匯回業務，特別成立專責的跨部門團隊，結合國際金融、OBU、財管及信託等相關業務單位，提供客戶自申請、核准開戶到資金運用一條龍服務，對於匯回資金用於金融投資部分，華南銀行推出「豐盛饗宴全方位理財方案」，提供三大金融投資方案協助客戶完成理財規劃。

第一方案「專屬基金投資組合」，華南銀行匯聚專業投資研究團隊並廣納海內外研究機構思維，精選出三種資產配置投資組合：一是穩定收息投組，訴求降波動跟穩配息，二是攻守兼備投組，訴求配息跟增值並重，三是積極進取投組，尋求高資本利得之契機，華南銀行都可按不同風險偏好替客戶做最佳配置。

第二方案「客製化商品」，結合華南永昌投信替客戶量身訂造專屬目標到期債基金、目標回報基金等其他專屬客製化商品。

第三方案「美滿人生規劃」，透過傳統型壽險、健康與傷害險、利率變動型年金險、長照險等保險商品做好個人專屬保障、退休養老、資產傳承規劃。

不論是「6個月期、年息0.6％美元優利定存」專案、「外匯數位金融」體驗或是「境外資金匯回」一條龍服務，華南銀行持續提供全面性及專業性的金融服務，協助客戶達成全方位理財規劃目標。

(工商 )