杜紹穎與杜家慶兩人組成的「黑旋風」，日前於台北西門河岸留言舉行《Fun暑假Live巡迴演唱會》，再度打破去年底於同場地演出時的超時紀錄，唱到最後已無足夠時間，只好忍痛刪去表演曲目。多位樂界前輩老師們力挺下，劉福助、向娃、曹西平等演藝前輩也赴現場打氣；當天正巧碰上「原住民日」，氣氛格外熱烈。

演藝前輩向娃（後左起）、劉福助、曹西平力挺黑旋風。（AE 群藝娛樂提供）

他們去年底在同場地舉行「旋風來襲演唱會」，當時演唱會原訂10點結束，兩人不停加碼，延至11點才完成演出。這回他們於同場地再度開唱，工作團隊原欲改善加碼延遲的狀況，十分細心地定好各演出與橋段所需時間Rundown，好讓節目遵照預定時間結束，卻沒想到兩人一上台就先扯了半小時，以一貫的如珠妙語讓觀眾捧腹大笑。

黑旋風於2013年11月成立，主唱鼓手杜紹穎與主唱吉他手杜家慶兩人不僅音樂表演傑出，活潑搞笑功力成為他們獨門特色，多年前首度在台視《我要當歌手》出賽時，將主持班底張小燕、黃子佼等演藝前輩逗笑到幾掉淚。

上回現身會場的演藝前輩曹西平，正值他於西寧南路36號之55開經營的耳環店「A&J 穿洞日常」剛開幕，這回曹西平也赴現場力挺，他數日前才剛與兩人在中視一同參加錄影，對兩人讚譽有加。帶動全場演唱〈歡樂年華〉等曲。向娃隔天在她臉書發文「他們的歌好聽，說話很幽默風趣，真的感受到年輕人不同的表演。很意外！特別來賓是曹西平很熱鬧的氣氛下！台上台下打成一片互動良好。」

曹西平（中）赴黑旋風《Fun暑假Live巡迴演唱會》站台助陣。（AE 群藝娛樂提供）

而電吉他阿木、KB小賴、貝斯阿炮與鼓手哈囉等頂尖樂手老師們等「閃助」陣容，在幾乎沒有彩排的情形下，與黑旋風兩人展現了奇蹟似的默契。現場還在舞台前特闢「搖滾區」，隨現場氣氛盡情共舞，有了眾師與前輩相挺、加上歌迷的熱情回饋，成為一場完美的演唱會。

黑旋風《Fun暑假Live巡迴演唱會》。（AE 群藝娛樂提供）

黑旋風《Fun暑假Live巡迴演唱會》。（AE 群藝娛樂提供）

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