蔡佩軒在網路上擁高人氣，在27日舉辦發片記者會，及在Legacy Taipei舉辦讚聲演唱會。蔡佩軒在記者會上邀來黃偉晉站台，她獻唱〈對愛入座〉更化身為愛情諮商師，黃偉晉透露在愛情常犯的錯誤「絕不禮讓症」，他以前和另一半吵架，只認為自己沒有錯，死都不低頭，當場越想越氣，他喊：「要讓她們知道哪裡錯。」並用台語：「不要在那邊給我張（耍脾氣）！」

他們互動逗趣，大展好友誼，黃偉晉為了慶祝蔡佩軒發片，帶來MVP腰封送給蔡佩軒，祝福在歌壇上成為新生代MVP，但他隨後默默的把腰帶戴自己的腰上，笑翻全場。單身2年的她，坦言近來有聊天的對象，但目前忙發片、開唱沒有時間多發展，但日前已跟公司請好2天假，要跟朋友出去玩，被問是男的朋友嗎？她笑說：「有男有女。」

此外，蔡佩軒時隔2年重返Legacy開唱，心情亢奮，安排屁孩Ryan、蔣卓嘉以及胖球斯拉姐妹輪番上陣擔任嘉賓，她與屁孩Ryan合唱〈對愛入座〉，屁孩Ryan變成暖男唱情歌，蔡佩軒笑說發現屁孩Ryan不是只有屁孩的一面，「希望大家看到他溫柔、暖男的一面，讓更多人愛上他」，屁孩回：「不用，我已經很多人愛了。」至於在演唱會尾聲，粉絲也送上驚喜VCR，她感動哽咽，與歌迷一起合唱〈青春有你〉，畫下完美句點。

(中時 )