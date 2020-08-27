魏如萱（娃娃）以《藏著並不等於遺忘》入圍今年金曲獎6項大獎，第4度角逐歌后，她過去卻與大獎擦身而過，這次再度入圍歌后，心情依舊興奮、期待，同是她為人母後，推出首張專輯，一舉入圍歌后、最佳國語專輯等獎項，意義非凡。她在本屆金曲不只是入圍者，更獨挑大樑擔任頒獎典禮主持人，直言當主持人很緊張，「完全沒在想獎項的部分，早就放在遠遠的地方，我先把主持人弄好。」

她提到今年入圍歌后，相較往年心情大不同，因為她去年受邀擔任金曲獎的評審，感嘆說：「當評審真的很辛苦。」從大批的報名者中，千挑萬選出一位得獎人，「比較這件事本來就是很主觀，很難評。」她當過評審後，對於得獎與否已釋懷，「不管結果是什麼，看到很多音樂人聚集在一起就很快樂。」

而她一入圍歌后，身邊親朋好友紛紛傳訊、致電祝賀，不過她與老公隆宸翰沒特別慶祝，她透露隆宸翰個性冷靜、話不多，「如果他突然變話很多，我會覺得怪，我們就一般生活，但有看得出來他也滿替我開心。」

今年準歌后，全是資深唱將，包括魏如萱、鄧紫棋、梁靜茹、楊乃文、許哲珮、王若琳，競爭激烈，魏如萱表示私心最想奪下歌后，加上近來親人、好友及同事鼓勵：「終於又入圍，金曲獎欠妳一座。」她很感謝大家力挺，「他們的支持，我不會有壓力，反而真的好想拿獎，因為他們一路以來陪伴，比我更值得這座金曲獎。」

被問及金曲當天，會帶1歲多兒子「路易」親臨現場？她搖頭：「不會！」因為她個性容易緊張，擔心若兒子在現場會導致她分心，「兒子當天跟爸爸、我妹還有保母，一起乖乖在家看電視，我就可以專心工作。」

此外，魏如萱在2014年從歌手晉升老闆開創副業，與陳建騏、好友合開「好多咖啡」，近來再開新店「花室」，店內花費6位數打造，她形容店內裝潢像是她的另一個房間，「歡迎大家來到我家裡，像是我客廳旁邊的小空間。」

「花室」販售她曾推出過熱門周邊商品，包括水壺、手工皂、香氛蠟燭、環保袋等，她不諱言店內販售的東西，都是她用過的摯愛，打趣說：「這是雜貨店，但架上有很多東西是不賣，都是我的蒐藏品。」她不時親自到店內看看，若遇到粉絲求簽名、拍照，她幾乎都來者不拒，「在自己的地方，做這些事比較不尷尬。」

魏如萱4度叩關歌后，今年兼金曲主持人心情緊張。（盧禕祺攝）

(中時 )