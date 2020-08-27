周蕙近來推出新歌〈彎彎的月光〉，反映她對愛情的「不惑美學」，單身近10年的她，已屆43歲不惑之年，現對戀愛、結婚順其自然，坦言22歲出道時，自認是「10年歌手」，原本夢想32歲邁入結婚、生子階段，豈料她在33歲與交往5年的圈外男友分手，原本結婚計劃幻滅，當時失戀又遭逢喪父等，大受打擊，不過個性樂觀的她，正向面對一切，體悟到珍惜活在當下，「計畫永遠趕不上變化。」

她自認是宅女，喜歡在家打電動、放鬆，談到如今身邊好友皆已婚，或是抱持單身主義，她笑虧單身姐妹們，好男人自留都不夠了，不會幫忙介紹新對象，並認為感情急不來，緣分很重要，「找到一位適合的人，是一定有難度」，她對於男友要的很簡單，「陪著我一起去旅遊、看世界」，至於外型、年齡不拘，主要雙方聊得來、孝順愛家人、愛寵物等，彼此相處感最重要。

周蕙近年學習與自己獨處，單獨去看電影、吃飯及逛街等，坦言一個人不孤單，享受與自己相處的時光，加上從小就愛狗的她，已養過5隻狗，直呼：「跟狗狗在一起真的很療癒。」她不諱言道只對狗有耐性，看到小孩則算無感，「我不太知道怎麼跟小孩相處。」

她15歲飼養「毛毛」長達15年，直到毛毛逝世之後，3年沒有再飼養任何寵物，直到8年前透過網路認養「米堡」，一直陪伴在身邊，她把米堡視如己出，她也用「姊姊」自稱，「我還沒有結婚，當然要叫姊姊。」她常帶著母親與哥嫂、姪子聚會，在大家面前，打趣說：「我們家米堡是全家最帥的男生，好帥喔。」還自嘲：「我們家姪子一定覺得姑姑怪怪的。」

而向來十分孝順的周蕙，近年來為照顧高齡80歲的母親，特地搬到離醫院較近的電梯宅，據悉花費逾5000萬購入新厝，母親因曾有小中風、三高等，為了安全起見，家中增添無障礙設施、防滑等細節，她在新家裝潢親力親為參與討論，被問及裝潢的花費？她語帶保留：「我怕媽媽看到會嚇到。」

她與愛犬米堡感情深厚，笑說米堡很癡情，以前在舊家都常在她房門外等著開門，想衝進房間撒嬌，她這次特地在新房的牆上打造了一個專屬的狗門，讓米堡自由進出房間，對愛犬相當疼愛。

周蕙近來推出新歌〈彎彎的月光〉獲得好評。（粘耿豪攝）

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