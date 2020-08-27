新北市蘆洲區1名陳姓正妹日前經過家門口，1大桶混凝土突然從天而降，導致她的右腿燒燙傷，就連身上名牌包包和BMW轎車都遭殃，損失慘重。事後，陳女氣得找工地負責人反映，並約在派出所談和解，不料對方竟然爽約，經致電追問後工人拒絕賠償，還說「不然我娶妳啊」，輕浮態度讓她氣炸。

據了解，外型亮麗的陳女目前34歲，平時從事建築業，她本月13日返回位於新北市蘆洲的住家時，經過對面一棟正在施工的公寓，無預警遭3樓鷹架掉下的混凝土波及，不僅被噴得全身都是，右小腿也遭燙燒，就連身上價值6萬元的Gucci包，以及名貴的BMW轎車也無一倖免，損失近10萬元。

公寓進行外牆翻新作業釀成事故。（圖／報系資料照）

誇張的是，陳女向施工人員反映後，雙方約在派出所洽談和解事宜，結果包商和肇事的張姓工人都不見人影，氣得她打電話追問，誰知對方竟輕佻地說「不然我娶你啊」、「不然我連妳姊一起娶嘛」，讓陳女理智一秒斷線，怒回「我也不想嫁給你」，並決定提出過失傷害告訴，同時向工務局檢舉。

對此，新北市工務局表示，接獲當事人投訴後，相關單位已於21日到場會勘，發現工地帆布不夠緊密，防護措施也不夠完善，目前已勒令包商停工，並限期2週內完成改善，否則將依法開出1萬8000元罰款。

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(中時新聞網)