59歲王姓男子今（27日）下午3時許，駕駛特斯拉Model X行經國道5號南向7.3公里處，疑因天雨路滑車輛自撞內側護欄。（翻攝照片）

59歲王姓男子今（27日）下午3時許，駕駛特斯拉Model X行經國道5號南向7.3公里處，疑因天雨路滑車輛自撞內側護欄。（翻攝照片）

59歲王姓男子今（27日）下午3時許，駕駛特斯拉Model X行經國道5號南向7.3公里處，疑因天雨路滑車輛自撞內側護欄。（翻攝照片）

59歲王姓男子今（27日）下午3時許，駕駛特斯拉Model X行經國道5號南向7.3公里處，疑因天雨路滑車輛自撞內側護欄，最後逆向停在對向外側車道，國道公路警察局獲報前往處理，所幸王男毫髮無傷，王男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

警方調查，王男駕駛Model X行經國道5號南向7.3公里處，當時疑因大雨輪胎失控打滑，車輛先撞擊內側護欄後，滑行至對向車道，最後停在對向的外側車輛，當時交通一度受阻，警方到場後管制外側及爬坡車道，開放內側車道通行。

由於衝擊力道相當大，車頭幾乎全毀、車頂半掀開，所幸王男因有繫安全帶、毫髮無傷，未波及其他車輛，該車輛市價逾300萬元，詳細車禍原因待進一步釐清。

國道公路警察局第九公路警察大隊呼籲，駕車前應養足精神再上路，避免疲勞駕駛或精神不濟降低專注力；另若遇暴雨或其他天候不佳狀況時，應降低速度並與前方保持安全距離，避免意外事故發生。

用路人在國道行車，如果未繫上安全帶，恐有二次撞擊的潛在危險，駕駛及乘客應繫好安全帶再上路，萬一不幸遭撞擊，可多一層安全保障。

(中時 )