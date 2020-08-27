59歲王姓男子今（27日）下午3時許，駕駛特斯拉Model X行經國道5號南向7.3公里處，疑因天雨路滑車輛自撞內側護欄，最後逆向停在對向外側車道，國道公路警察局獲報前往處理，所幸王男毫髮無傷，王男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。
警方調查，王男駕駛Model X行經國道5號南向7.3公里處，當時疑因大雨輪胎失控打滑，車輛先撞擊內側護欄後，滑行至對向車道，最後停在對向的外側車輛，當時交通一度受阻，警方到場後管制外側及爬坡車道，開放內側車道通行。
由於衝擊力道相當大，車頭幾乎全毀、車頂半掀開，所幸王男因有繫安全帶、毫髮無傷，未波及其他車輛，該車輛市價逾300萬元，詳細車禍原因待進一步釐清。
國道公路警察局第九公路警察大隊呼籲，駕車前應養足精神再上路，避免疲勞駕駛或精神不濟降低專注力；另若遇暴雨或其他天候不佳狀況時，應降低速度並與前方保持安全距離，避免意外事故發生。
用路人在國道行車，如果未繫上安全帶，恐有二次撞擊的潛在危險，駕駛及乘客應繫好安全帶再上路，萬一不幸遭撞擊，可多一層安全保障。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。