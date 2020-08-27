捷報！工研院研發台灣首台呼吸器，日前通過TFDA(衛福部食藥署)專案製造許可，將可正式量產。工研院預計明年6月生產100台，除建立國內產業能力，還將有輸出海外服務規劃。

過去台灣急重症使用的呼吸器都是仰賴進口，面對新冠肺炎疫情肆虐全球，各國搶呼吸器，工研院在3月底美國呼吸器大廠美敦力（Medtronic）無償釋出PB 560機型呼吸器基礎設計後，立刻整合資通訊、機械、機電、顯示面板、醫學、電子材料與光學等七大領域人才，成功找到逾500個以上的關鍵零組件，短短17天組出國內首台呼吸器原型機。

此台呼吸器在8月12日已獲得TFDA專案製造許可，進入正式生產階段。工研生醫所所長林啟萬表示，這台呼吸器原型機除了掌握軟體、系統組件與系統驗證的三大關鍵，也整合半導體、ICT產業、系統廠、等上中下游產業鏈。預計10月底先完成10台試量產，明年6月再正式量產100台。

工研院科技防疫未歇，研發的「iPMx分子快速檢驗系統」也已於7月6日完成TFDA專案製造核准。林啟萬說，未來將持續整合國內上中下游的關鍵零組件廠商供應鏈，完備台灣高階醫療器材的自製能力，除協助建立與國際接軌的呼吸器校正及驗證能力，提升產業基礎能力，也將帶領切入全球市場，建立服務輸出海外模式。

(中時 )