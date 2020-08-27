雨量未達標 高雄、台南宣布28日照常上班上課 21:252020/08/27 中時 曹明正 、 程炳璋 、 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄連日大雨。(圖／林瑞益攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市長黃偉哲臉書告知28日正常上班上課。（擷自黃偉哲臉書／程炳璋台南傳真） 受西南氣流影響，今(27)日西南風偏強，中南部降雨時間長並有間歇強降雨，高雄、台南市政府晚間宣布，8月28日照常上班、照常上課。 中央氣象局發布之雨量預測，台南市明日雨量未達停止上班上課標準，台南市政府宣布明日（28）正常上班、上課。 根據中央氣象局預報，今晚至明日彰化以南仍有局部大雨發生機率，低窪地區要慎防淹水。 (中時 ) #上班 #日照 #上課 #高雄市 #市政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三星首款5G平板 28日開賣 04:102020/08/27 時尚消費 高雄經發局 行銷市集、夜市美食 04:102020/08/27 產業．科技 中小學下周開學北市校園防疫到位 因病缺席不影響操性成績 18:202020/08/27 生活 台日農產交流 玉荷包香腸熱賣 04:102020/08/27 地方新聞 預估雨量達標 高雄市5區 今停止上班上課 04:102020/08/27 地方新聞 後疫情時代助攻！全台首批「科技月嫂」出線 16:032020/08/27 生活 中小學下周開學 前2周要量體溫 04:102020/08/27 生活新聞 西南風增強、豪雨狂炸 彰化以南8縣市豪大雨特報 05:592020/08/27 生活 高雄地政局首次標售特倉用地 可做商業用途 16:322020/08/27 財經 豪雨狂炸 黃偉哲清晨發文示警 台南「1路、5橋全封」 06:232020/08/27 生活 生活熱門新聞 「梅莎」颱風最快明天在家門口生成 路徑曝光 - 生活 市長換人高雄淹慘卻沒人罵 當地人揭真相：真的不意外 - 生活 精子品質太糟 研究證實：體重看得出來 - 生活 別以為今年颱風都很鳥 吳德榮示警：後面有一個猛的 - 生活 「梅莎」颱風將誕生恐比巴威強 專家：路徑很接近台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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