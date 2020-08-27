台南市長黃偉哲臉書告知28日正常上班上課。（擷自黃偉哲臉書／程炳璋台南傳真）

受西南氣流影響，今(27)日西南風偏強，中南部降雨時間長並有間歇強降雨，高雄、台南市政府晚間宣布，8月28日照常上班、照常上課。

中央氣象局發布之雨量預測，台南市明日雨量未達停止上班上課標準，台南市政府宣布明日（28）正常上班、上課。

根據中央氣象局預報，今晚至明日彰化以南仍有局部大雨發生機率，低窪地區要慎防淹水。

(中時 )