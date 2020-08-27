電影《海霧》為呈現電影海上情節的氛圍，27日包下遊艇開記者會，象徵電影啟航，導演錢人豪和演員王陽明、鄭人碩、柯佳嬿、李李仁、謝沛恩、王心恬、九孔、連凱等人一起出席，柯佳嬿被問以《想見你》再次入圍金鐘挑戰視后表示：「知道入圍的時候在工作，很開心，之後的事情不敢去想。」她表示有傳簡訊給許光漢互相恭喜，「這兩天一直被問入圍，很怕自己會有得失心。」

王陽明則表示，在船上拍攝時被鐵鏽刮傷，拍完立刻跑去醫院打破傷風針，而鄭人碩印象最深刻的就是大量的水戲，「有場戲要沉到海裡，在水裡完全聽不到導演喊卡，一直憋氣2分鐘，後來受不了衝出水面，撞到船艙的門，頭還因此破個洞，掛彩送醫院。」

《海霧》是台灣少見的海上災難片類型，這也是在繼《少年Pi的奇幻漂流》後，電影再次啟用中台灣電影中心造浪池。電影充滿男性賀爾蒙熱血噴發，《角頭》1、2集男主角在電影首度會面、柯佳嬿也曾演出《艋舺》、李李仁更是在《陣頭》演過黑道老大，主演們笑稱「簡直是海上版角頭爭霸！」電影9月11日全台上映。

(中時 )