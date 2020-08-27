斥資近4億元的長庚新驛站地方期待，但高喊「人本」的人行道計畫卻頻釀民怨，至今未完工。(牛煦庭提供／蔡依珍桃園傳真)

斥資近4億元的長庚新驛站地方期待，但高喊「人本」的人行道計畫卻頻釀民怨，至今未完工。(牛煦庭提供／蔡依珍桃園傳真)

斥資近4億元的長庚新驛站，高喊「人本」的人行道計畫卻釀民怨，議員牛煦庭27日準備厚達10公分的「民怨集」，交給工務局長賴宇亭，要求正視民意。（蔡依珍攝）

斥資近4億元的長庚新驛站，高喊「人本」的人行道計畫卻釀民怨，議員牛煦庭27日準備厚達10公分的「民怨集」，交給工務局長賴宇亭，要求正視民意。（蔡依珍攝）

斥資近4億元的長庚新驛站，高喊「人本」的人行道計畫卻釀民怨，議員牛煦庭27日準備厚達10公分的「民怨集」，交給工務局長賴宇亭，要求正視民意。（蔡依珍攝）

斥資近4億元的長庚新驛站地方期待，但高喊「人本」的人行道計畫卻釀民怨，5公尺寬的人行道成「停車場」，原定1年前完工卻又敲掉重鋪，施工品質也堪慮，上周挖破水管、昨天挖破瓦斯，議員牛煦庭今準備厚達10公分的「民怨集」交給工務局長賴宇亭，痛斥：「沒那個屁股就不要吃瀉藥！」規畫不當、「人本」狂打折。

「有點挫折！」賴宇亭感嘆推動人本環境真的很難，有理想性，當初規畫5公尺寬，就像台北的人行道還能騎自行車一樣，首都在推動時也遇到很多反彈，但完工後大家都稱讚，坦言跟地方溝通不夠，會盡力做到當初的想法，達到車行和人行平衡，希望年底完工可讓民眾看到嶄新的道路環境，「回過頭看會知道堅持是值得的！」

工務局爭取前瞻計畫，推動「長庚新驛站亮點工程」，以林口長庚醫院院區為發展中心，改善周邊龜山一路、文化一路、文化二路、文化三路、復興一路等11條道路，總長7369公尺，包括1萬1000公尺的無障礙設施、天空纜線整理、燈具更新、共同管溝等，營造道路醫療友善空間，總計3.9億元，由營建署和市府自籌對半分。

「沒有推動人本交通的覺悟和魄力，就不要消費人本2字！」牛煦庭批評，原先規畫拓寬人行道包括復興一路至8公尺、文化二路、三路至5公尺，還要有獨立自行車道，但抵擋不住地方壓力，復興一路只剩5.5公尺，直言大坪頂的人行道2014年才翻新，再度動工卻又做不到理想性，「鋪了之後敲掉、敲掉之後又鋪」，痛批計畫不夠縝密，為建設而建設，民眾甚至批評是「市府預算太多消化預算」！

牛煦庭還說，去年4月開工以來狀況不斷，不時傳出挖破水管、破壞瓦斯管線，強調長庚周邊是超級交通要道，街邊店、私設斜坡者眾，大眾運輸配套不足、車位也缺乏，這些都是施工之初就知道的問題，大部分的用路人就是保守、抗拒改變，市府沒有處理違規停車的決心、沒有得罪所有店家的準備，到底要怎麼推動人本？

(中時 )