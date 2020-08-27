炎熱夏天皮膚大量出汗，難免身上會有些體味，然而如果味道太重，即便現在大眾工具上，大家都帶著口罩，難免不小心會輕輕皺起眉頭。日本人發現有所謂的「中年臭」，當中大致可分為「老化臭」（加齢臭）、「中年油臭」（ミドル脂臭）、疲勞臭（疲労臭）、壓力臭（ストレス臭），年過30歲不論男女都可能出現。

1999年日本化妝品公司，發明1個新詞彙「加齢臭」，如果翻譯成中文就是老化臭，在中年才會出現，化妝品公司發現中年人棕櫚油酸（パルミトオレイン酸）分泌會增加，在皮膚寄生菌分解後，會產生壬烯醛（ノネナール），身體就會漸漸散發出難聞的味道，40歲左右年紀不論男女都可能出現。

日本另1間化妝品公司，也提出為什麼中年人容易會有味道的原因，他們發現，20至40歲左右民眾，皮膚油脂分泌量會增加，特別在30歲會快速上升，不同一般大家對汗水的臭味，而是「中年油臭」，不用大汗淋漓，身體是乾燥的，但是汗水乳酸在皮膚細菌分解下，特別是頭頂、後腦杓、耳朵內側容易出現臭味。

另外1種臭味，屬於中年上班族淡淡的哀愁，在壓力下所散發出來的「壓力臭」與「疲勞臭」，與汗水關係不大，就像吃大蒜，隔天全身會臭原理類似，血管將發臭物質運送到全身，在從皮膚散發出去，會有種很像「瓦斯」的味道，而且身體越疲憊味道可能越重，原因在於身體疲憊時，器官的一連串反應。

所謂疲勞臭，大部分是因肝臟功能下降有關，身體分解蛋白質會產生出氨，血液把氨帶往肝臟，與其他物質合成尿素，最後藉由尿液排出體外，但是身體疲憊或壓力大，就有可能影響肝臟功能，如果有暴飲暴食與飲酒習慣，更是加重肝臟負擔，肝臟很難完全轉換氨，改由汗腺排出氨，就會引發難聞氣味。

而壓力臭原理也相當類似，日本化妝品公司發現，在壓力體內會釋放出2種物質，二甲基三硫（DMTS）與烯丙硫醇（Allyl mercaptan），也會在皮膚釋放出來，2種物質都類似硫磺，會散發出難聞的味道，類似物質腐敗氣味。

步入中年，10多歲與40多歲人體所分泌的汗水，組成物質上就會有不同，年輕人汗水就只是汗水，中年人汗水中可能有荷爾蒙多種物質，分泌量隨著年紀增加，皮膚表面寄生細菌會當作食物分泌代謝，也就慢慢出現異味，再加上壓力、疲勞、情緒等因素，也都會影響身體器官運作，導致身體散發出異味。

台灣書田診所皮膚科醫師鄭惠文表示，不論男性或與女性，隨著年紀皮脂腺分泌會上升，特別在頭皮、腋下、跨下等部位，再加上代謝能力下降，就容易有異味產生，尤其夏天氣溫高，悶熱潮細菌容易滋生，身體異味也就跟著增加。

鄭惠文補充，面對夏日炎熱天氣，降低皮脂腺或汗水分泌方法，也就是盡量在通風好的涼爽場域，環境溫度不要超過26至28度，如果因體質皮脂腺分泌旺盛，最好還是加強清潔，洗澡是最好的方式，否則也可以局部暫時清潔一下，在醫生指示下服用A酸，在醫生監控下使用，不需要太擔心副作用問題。

(中時新聞網)