壽險的意義是當我們離世後，可以透過保險公司給付的身故保險金，照顧我們所愛的人（受益人）。不過，許多人因為不了解受益人指定的相關規範，或者因疏忽未定期檢視保單，導致理賠身故保險金時，「愛」與「責任」還沒傳承，就先上演家庭內戰。富士達保經提醒，保戶在指定受益人時，應該掌握三要點，讓保障真正到位。

一是明確指定「保險金受益人」，許多人購買保險填寫要保書時，會在受益人欄位填上「法定繼承人」，但是「法定繼承人」的給付順位，並不完全適用於每個家庭狀況，也可能與保戶期望保障的對象有所出入。

富士達保經建議，保戶在指定受益人時，應該深思熟慮自己不幸身故後，哪位家人最需要這筆保險金？誰又是自己必須持續照顧的人？將這幾位指名為保險受益人，才能讓他們獲得最直接的保障。至於「法定繼承人」則可填寫在最後順位，若前面順位的受益人不幸離去時，才會由民法繼承編規定之法定繼承人請領保險金。

二是確認「給付順位」或「分配比例」，當填寫多位受益人時，要保人可指定受益人的「給付順位」及「分配比例」。比方說，要保人指定了三名受益人，並希望以「順位」給付，當理賠身故保險金時，就會優先給付第一順位的受益人，若該受益人已身故，才會往下給付給第二順位的受益人。

另外一種方式是指定「分配比例」。若要保人希望同時照顧數位受益人，也可以填寫給付的比例，例如配偶50％、兒子25％、女兒25％，先做好分配，避免日後產生爭執糾紛。

三是定期檢視保單及受益人安排，隨著保戶邁入不同人生階段，家庭成員出現改變，保險受益人也需要調整。例如，社會新鮮人剛出社會時，除了養活自己之外，每個月也要給父母孝親費，擔心自己若離開人世，父母會頓失依靠，因此受益人可能會填寫父母。但是多年後結婚生子，父母也年邁離世，就應該將受益人變更為配偶或子女。

定期檢視受益人安排，除了能夠確保照顧到「對的人」之外，也能避免保險金因為受益人提前離世，使保險金變成遺產。由於「保險法」第110條有規定，請求保險金時受益人以「生存者」為限。因此，假如所有受益人都比被保險人早離世，那麼身故保險金就會變成是被保險人的遺產，而這筆遺產也就必須列入遺產總額課徵遺產稅，使保障打折不少。

富士達保經強調，保戶保險規劃時，除了訂定完整保障，更務必注意受益人的安排，確認自己珍惜的家人能妥善的照顧。

此外，建議每二年做一次保單健診，複習自身保障並檢視受益人的安排及受益人資訊是否需調整。尤其在自身家庭狀況改變，以及保單指定的受益人離世時，都要記得變更保單受益人。

(工商 )