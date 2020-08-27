拜疫情帶動空前網購需求，亞馬遜股價屢攀新高所賜，執行長貝佐斯（Jeff Bezos）不僅是全球首富也是史上最富。他的財產淨值在26日跨過2,000億美元門檻，係《富比世》富豪榜問世近40年來的第一人，比第二富的微軟創辦人比爾蓋茲還多出780億美元。

亞馬遜周三股價收漲2.85％，報每股3,441.85美元，助貝佐斯在當天進帳52.2億美元，將個人身家推高到2,020億美元。亞馬遜股價今年至今漲幅逾80％，貝佐斯財產淨值在1月1日時約莫1,150億美元。

貝佐斯的財富以亞馬遜持股為主，在總財產的占比超過9成，他在亞馬遜的持股比例達11％。受惠於自家股票近年來飆漲，他的身價也持續水漲船高。

這位亞馬遜創辦人2017年首度坐上全球首富寶座，2018年淨資產越過1,500億美元，成為近代史上最有錢的世界首富。

貝佐斯個人身家跨過2,000億美元大關，是《富比世》自1982年首推全球富豪榜以來的第一人，與全球第2大富豪比爾蓋茲的淨資產差距拉大到780億美元。

要不是去年與前妻麥肯琪（MacKenzie Scott）離婚，付出天價贍養費，貝佐斯的淨資產理應更早達到2,000億美元里程碑。麥肯琪離婚後取得4％的亞馬遜股權，當時價值約370億美元，迄至26日為止，她的個人身家超過660億美元。

受惠於消費者對網購的空前需求，亞馬遜股價4月攀抵歷史高點，之後漲勢依舊未歇，投資人今年來投報率逾86％。截至本周三，亞馬遜市值破1.7兆美元，是僅次於蘋果的全美市值第2大企業。

新冠疫情重創經濟，卻是助攻亞馬遜業績並推升股價的「功臣」。防疫封城措施下，消費者依賴電商平台採購口罩、洗手液等防疫物資，還有訂購民生必需品。民眾網購需求熱翻天，助亞馬遜第2季業績大噴發，不受疫情相關投資的支出大增影響，營收突破889億美元不說，獲利也優於預期。

(工商 )