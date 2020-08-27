大陸晶圓製造龍頭中芯國際27日在港交所公布2020年半年報，得益於付運晶圓的數量增加，2020年上半年的收入達18.43億美元，較上年同期的14.6億美元增長26％。此外，上半年中芯國際的經營利潤更高達1.12億美元，和上年同期虧損1,838.5萬美元相比，成功扭虧為盈。

毛利方面，則從2019年上半年的2.73億美元增長76.5％，2020年上半年來到4.82億美元。主要是來自於期內產品組合變動、付運晶圓的數量增加及平均售價上升所致。

另外，2020年上半年銷售及市場推廣開支為1,090萬美元，低於上年同期的1,570萬美元。一般及行政開支由上年同期1.08億美元增加至2020年上半年的1.34億美元，主要是由於旗下上海12吋晶圓廠自2020年6月起進入量產，量產前的開辦支出增加。

中芯國際近期股價表現不俗。27日中芯國際H股收在25.7港元，上漲3％。A股收報人民幣67.23元，漲幅1.46％。

(工商 )