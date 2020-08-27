近親交配不僅是人類社會中的文化禁忌，若是近親繁殖，孩子有畸形、疾病的機率較高，因此人類通常都不會近親交配，不過美國麻州卻發生一起近親亂倫事件，一對夫妻和婆婆住再一起，沒想到人妻某天竟目睹自己的老公和她的婆婆在「翻雲覆雨」，當下氣得報警並提告。現在這對母子被控亂倫重罪，最高恐面臨20年有期徒刑。

人妻目睹自己的丈夫和她的婆婆在「翻雲覆雨」。（圖／翻攝自arewamoblie.com 臉書）

根據《每日郵報》報導，64歲的雪柔拉瓦（Cheryl Lavoie）與42歲的兒子東尼（Tony L. Lavoie）在警方趕抵現場後坦言是在你情我願下發生性關係，同時強調這是第一次，過去並沒有經驗。

東尼則表示「我不知道怎麼了，事情就這樣發生了」。雪柔則表示，母子倆過去幾個月關係越來越親近，兩人開始接吻後便自然而然發生親密行為。根據麻州的規定，觸犯亂倫罪最高可處20年有期徒刑或2年半矯正收容，不過雪柔和東尼兩人首次出庭均自認無罪，目前兩人被法官諭令雙方不得見面並在10月底繼續審理。

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(中時新聞網)