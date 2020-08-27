彰化萬人血清檢測今天(27日)進行「期中報告」，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥也特地同台，上演大和解戲碼，未料莊人祥突然吐出一句「可以了解台灣這套精準防疫系統漏洞有多大」引發熱議。

莊人祥與台大公衛學院前院長詹長權、台大教授陳秀熙、彰化縣衛生局長葉彥伯同台進行報告，他表示，新冠肺炎新興傳染病至今有八個月時間，在全球蔓延，造成2400萬人感染，82萬人死亡，台灣只有487例確診，7人死亡，相比鄰近國家而言還算輕微。

莊人祥似乎也為之前的爭論緩頰，表示自己也對這次的血清篩檢抱著相當大的期待，可以藉此了解國內2、3月期間高危險群感染狀態，未料話鋒一轉，下一秒卻吐出一句「也可了解台灣這套精準防疫系統漏洞有多大」，接著說「這次彰化縣的調查過程一波三折，全國民眾都很關注，我很謝謝研究團隊排除萬難公布，也解除指揮中心蓋牌的疑慮」。

此段言論很快發酵，被外界解讀為是針對葉彥伯的「精準防疫」說，疑似打臉葉彥伯與台大公衛。網友也紛紛留言：「人家都照你們指示了還要被酸」、「不公布是蓋牌，公布又要被洗臉，唉」，但也有人支持莊人祥：「這不就代表台灣防疫是成功的」、「莊人祥應該沒那意思，別過度解讀了」、「彰化衛生局SOP真的有問題啊，不能說」、「結果不就證明指揮中心防疫沒問題」。

(中時新聞網)